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Tekirdağ’da “Sanatçı Kadın Akademisyenler” resim sergisi açıldı haberi
Edirne’de lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi haberi
Edirne’de öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması başladı haberi
Citroen’den mart ayı kampanyası haberi
QNB Leasing ve IFC’den yeşil dönüşüme destek haberi
Bilecik’te konteyner taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı haberi
Çınarcık’da öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi haberi
Bilecik’te tırın devrildiği kaza ulaşımda aksamaya neden oldu haberi
Ayvalık’ta Nikita Çayı ıslah ediliyor haberi
Kimya sektöründen şubatta 2,5 milyar dolarlık ihracat haberi
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Tekirdağ’da “Sanatçı Kadın Akademisyenler” resim sergisi açıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Sanatçı Kadın Akademisyenler" adlı resim sergisi açıldı.Namık Kemal Üniversitesi tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Rektörlük Sanat Galerisi'nde açılan sergide, 18 kadın akademisyenin 42 eseri yer aldı.NKÜ Rekt...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da “Sanatçı Kadın Akademisyenler” resim sergisi açıldı haberi

Tekirdağ'da “Sanatçı Kadın Akademisyenler” adlı resim sergisi açıldı.

Namık Kemal Üniversitesi tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Rektörlük Sanat Galerisi'nde açılan sergide, 18 kadın akademisyenin 42 eseri yer aldı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kadınların toplumdaki öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Kadınların kültür ve sanat dünyasına önemli katkılar sağladığını aktaran Şahin, “Sanatın evrensel diliyle kadınların gücünü, yetenek ve yaratıcılıklarını yansıtan sergimiz, ekonomik ve sanatsal başarıları göz önüne sermektedir. Sergi sadece sanat etkinliği değil, aynı zamanda kadınların toplumdaki önemine, kadın haklarına ve cinsiyet eşitliğine dikkat çekiyor.” diye konuştu.

Doç. Dr. Şeniz Özhan da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Serginin küratörü Prof. Melihat Tüzün ise serginin kadınların dayanışması ve gücünü yansıttığını ifade etti.

Açılışı gerçekleştiren sergide, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından katılımcılara teşekkür sertifikaları verildi.

Sergi, 26 Mart'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

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