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Edirne’deki okullarda “Yeşilay” dersi yapıldı haberi
Yeşilay’ın desteğiyle sigarayı bıraktı, 16 aydır rahat nefes alıyor haberi
Tekirdağ’da silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç öldü haberi
Kuş gribi ve insan kaynaklı kirleticiler Antarktika’nın geleceğini etkiliyor haberi
Ceviz kabuğu ve atık malzemelerle minyatür hediyelik eşyalar tasarlıyor haberi
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Kırklareli’nde geçen ay 131 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Roman vatandaşların kurduğu aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor haberi
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Tekirdağ’da silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç öldü haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği 19 yaşındaki down sendromlu M.N.A. hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında bilin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç öldü haberi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği 19 yaşındaki down sendromlu M.N.A. hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şüpheli M.C.U. çevreye rastgele ateş etti. Mermilerden biri cami önünde oturan down sendromlu M.N.A'ya isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan M.N.A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan M.C.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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