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Pazaryeri ilçesinde “Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı” bilgilendirme toplantısı düzenlendi haberi
CHP heyeti Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti haberi
Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
Bursa’da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı haberi
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ölümünün yıl dönümünde anıldı haberi
THY, “Turkish Airlines Open” golf turnuvasının bir kez daha isim sponsoru oldu haberi
9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Türkiye’ye döndü haberi
Çanakkale’de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı haberi
Sağlık hizmetini köylerdeki hastaların ayağına götürüyorlar haberi
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Tekirdağ’da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı.Yıldızkent Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde 34 BOY 036 plaka araç içerisinde bekleyen D.B'ye motosikletle yaklaşan bir kişi ateş ederek...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı haberi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Yıldızkent Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde 34 BOY 036 plaka araç içerisinde bekleyen D.B'ye motosikletle yaklaşan bir kişi ateş ederek kaçtı.

Açılan ateş sonucu D.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı D.B. ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı D.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli A.E. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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