SON DAKİKA
Suyun kıymeti çocuklara “Su Kardeşliği” projesi ile öğretiliyor haberi
Lösemiyi yenen genç, kaybettiği arkadaşlarının anısını kanserli çocuklara destekle yaşatıyor haberi
Göz tansiyonunda tedaviye geç kalınması körlüğe neden olabilir haberi
Tekirdağ’da “1. Hamsi ve Mıhlama Festivali” binlerce kişiyi ağırladı haberi
Migros’un iklim değişikliğiyle mücadelesine uluslararası onay haberi
Edirne’de üretilen yangın battaniyesi ve koruyucu ürünler talep görüyor haberi
Balıkesir’de çıkan yangında 3 bina kullanılamaz hale geldi haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden öğrenciler okullarında anıldı haberi
Kırklarelispor, Türkiye Kupası’nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi
İstanbul’da 2024’te kuduz riskli temas nedeniyle 110 bin kişi hastanelere başvurdu haberi
Suyun kıymeti çocuklara “Su Kardeşliği” projesi ile öğretiliyor haberi
Lösemiyi yenen genç, kaybettiği arkadaşlarının anısını kanserli çocuklara destekle yaşatıyor haberi
Göz tansiyonunda tedaviye geç kalınması körlüğe neden olabilir haberi
Tekirdağ’da “1. Hamsi ve Mıhlama Festivali” binlerce kişiyi ağırladı haberi
Migros’un iklim değişikliğiyle mücadelesine uluslararası onay haberi
Edirne’de üretilen yangın battaniyesi ve koruyucu ürünler talep görüyor haberi
Balıkesir’de çıkan yangında 3 bina kullanılamaz hale geldi haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden öğrenciler okullarında anıldı haberi
Kırklarelispor, Türkiye Kupası’nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi
İstanbul’da 2024’te kuduz riskli temas nedeniyle 110 bin kişi hastanelere başvurdu haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi

Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.Kenti, Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, ekipler trafikte ol...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.

Kenti, Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İlgili Haberler

Kırklareli Valisi Turan köy ziyaretlerini sürdürüyor haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 10:55

Kırklareli Valisi Turan köy ziyaretlerini sürdürüyor haberi

Kocaeli ve Düzce’de sis görüş mesafesini düşürdü haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 10:40

Kocaeli ve Düzce’de sis görüş mesafesini düşürdü haberi

GÜNCELLEME – Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 10:30

GÜNCELLEME – Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi

İstanbul’da okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 10:24

İstanbul’da okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı haberi

İstanbul’da yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 09:40

İstanbul’da yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu haberi

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 09:35

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor haberi

Edirne’de su ürünleri denetimi yapıldı haberi Edirne’de su ürünleri denetimi yapıldı haberi Kocaeli’de konteynerde çıkan yangın söndürüldü haberi Kocaeli’de konteynerde çıkan yangın söndürüldü haberi