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Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.Kenti, Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, ekipler trafikte ol...