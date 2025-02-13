Tekirdağ’da sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeşten biri öldü haberi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.
Aşağıkalamış Mahallesi'nde yaşayan U.Ç. (45) ve M.Ç'den (26) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin sobadan sızan gazdan zehirlendiğini ve U.Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
M.Ç. Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Esenyurt Belediyesince depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri depolarda bırakıldı haberi
Abdi İbrahim, Japon ilaç şirketi Rohto Pharmaceutical ile işbirliği anlaşması imzaladı haberi