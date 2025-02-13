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Tekirdağ’da sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeşten biri öldü haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.Aşağıkalamış Mahallesi'nde yaşayan U.Ç. (45) ve M.Ç'den (26) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.Eve gelen sağlık ...