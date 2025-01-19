SON DAKİKA
Kocaeli’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi
Ataşehir’de uyuşturucu ile silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı adliyede
Güngören’de silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Türkiye sağlık turizmindeki payını artırmayı hedefliyor
Normal doğuma hazırlanan anne adaylarının “gebe okulu”na ilgisi artıyor
“Kar kaplanları”, Kırklareli’nde köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesaide
Kırklareli’nde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi
İstanbul, atık suların arıtılmasında eylem planının gerisinde kaldı
Bursa’da yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kocaeli’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi
Ataşehir’de uyuşturucu ile silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı adliyede
Güngören’de silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Türkiye sağlık turizmindeki payını artırmayı hedefliyor
Normal doğuma hazırlanan anne adaylarının “gebe okulu”na ilgisi artıyor
“Kar kaplanları”, Kırklareli’nde köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesaide
Kırklareli’nde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi
İstanbul, atık suların arıtılmasında eylem planının gerisinde kaldı
Bursa’da yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi

Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi

TEKİRDAĞ (AA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen “Cuma Buluşmaları” programı kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Cuma Buluşmaları kapsamında Süleymanpaşa, Şarköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde 13 mahallede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

İlgili Haberler

Azerbaycanlı ressam, kas hastası 4 yaşındaki Yakup’un dev portresini resmetti
Yerel
19 Ocak 2025, 10:00

Azerbaycanlı ressam, kas hastası 4 yaşındaki Yakup’un dev portresini resmetti

Fatih’te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Yerel
19 Ocak 2025, 06:44

Fatih’te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Marmara Denizi’ne derin deşarjla atık bırakılması görüntülendi
Yerel
18 Ocak 2025, 23:44

Marmara Denizi’ne derin deşarjla atık bırakılması görüntülendi

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde bir kişi ölü bulundu
Yerel
18 Ocak 2025, 23:36

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde bir kişi ölü bulundu

Sakarya’da seyir halindeyken alev alan tır yandı
Yerel
18 Ocak 2025, 22:16

Sakarya’da seyir halindeyken alev alan tır yandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kocaeli’de partisinin üye katılım programına iştirak etti
Yerel
18 Ocak 2025, 21:04

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kocaeli’de partisinin üye katılım programına iştirak etti

Bakan Göktaş, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde konuştu: Bakan Göktaş, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde konuştu: AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı