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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı haberi
Bursa’daki trafik denetiminde 17 sürücüye ceza haberi
Üsküdar’da toprak kayması nedeniyle 2 bina tahliye edildi haberi
Kocaeli’de akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı haberi
Bursa’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de 315 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Balıkesir’de kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu haberi
BBDSO’dan “Sevgililer Günü” konseri haberi
İstanbul’daki terör soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli’de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü yolcunun durdurması kamerada haberi
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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.Çerkezköy, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde belirlenen adreslerde 7 zanlı yakalandı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı haberi

Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Çerkezköy, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde belirlenen adreslerde 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin üst araması ve adreslerindeki aramalarda, 105 gram eroin, 75 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap, 2 ruhsatsız tabanca, 319 tabanca fişeği ve pala ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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