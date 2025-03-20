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Uluslararası öğrenciler, YTB’nin İstanbul’daki iftar programında bir araya geldi haberi
Türkiye-Macaristan maçına doğru haberi
Rami Kütüphanesi’nde “Bağcılar’dan Bişkek’e Ana Dilim Vatanım” sergisi açıldı haberi
Bakan Kurum, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı teşkilat ve vefa iftarında konuştu: haberi
Tekirdağ’da 3 aracın karıştığı kazada 3’ü askeri personel 6 kişi yaralandı haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı haberi
Çanakkale’de 39 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Kırklareli’nde “Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi” düzenlendi haberi
Edirne’de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
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Tekirdağ’da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çorlu, Saray ve Hayrabolu ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.Zanlıların üst ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı haberi

Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çorlu, Saray ve Hayrabolu ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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