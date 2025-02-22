SON DAKİKA
Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı haberi
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor haberi
Kocaeli Valisi Aktaş, metan gazı yangınına ilişkin incelemede bulundu haberi
Sakarya’da tıbbi cihazların bakım ve onarımı özel ekibe emanet haberi
Yapı Kredi Leasing’den 50 milyon avroluk sürdürülebilir finansman anlaşması haberi
İstanbul Boğazı’nda bir grup insan karlı havada denize girdi haberi
Kırklareli’nde bir iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı haberi
Kırklareli Belediye Başkanı Bulut’tan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret haberi
Bilecik’in köyünde üretilen “hardal tohumlu turşu” ile ihracata hazırlanıyorlar haberi
Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı haberi
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor haberi
Kocaeli Valisi Aktaş, metan gazı yangınına ilişkin incelemede bulundu haberi
Sakarya’da tıbbi cihazların bakım ve onarımı özel ekibe emanet haberi
Yapı Kredi Leasing’den 50 milyon avroluk sürdürülebilir finansman anlaşması haberi
İstanbul Boğazı’nda bir grup insan karlı havada denize girdi haberi
Kırklareli’nde bir iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı haberi
Kırklareli Belediye Başkanı Bulut’tan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret haberi
Bilecik’in köyünde üretilen “hardal tohumlu turşu” ile ihracata hazırlanıyorlar haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’ın coğrafi konumu, ulaşım ağı ve sanayisi göç hızını artırıyor haberi

Tekirdağ’ın coğrafi konumu, ulaşım ağı ve sanayisi göç hızını artırıyor haberi

- Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay: - "Tekirdağ, Türkiye'nin en değerli kentlerinden biri. Her yıl kentin nüfusu yaklaşık 40 bin artıyor. Yani her yıl yeni bir ilçe büyüklüğünde nüfus göçü var"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’ın coğrafi konumu, ulaşım ağı ve sanayisi göç hızını artırıyor haberi

FIRAT ÇAKIR – Sanayi, tarım ve turizm şehri Tekirdağ'ın nüfusu, coğrafi konumu, ulaşım ağı ve İstanbul'a yakınlığının da etkisiyle hızla artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre, Tekirdağ'ın nüfusu, binde 17,1'lik artışla 1 milyon 167 bin 59'dan 1 milyon 187 bin 162'ye yükseldi.

Tekirdağ, nüfusu en çok artan şehirler arasında ilk sırada yer aldı.

Kentin coğrafi konumu, ulaşım ağı ve İstanbul'a yakınlığı ise hızlı nüfus artışında etkin rol oynuyor.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, AA muhabirine, Tekirdağ'ın, coğrafi konumuyla özel bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin “Avrupa'ya açılan bir kapı” olduğunu dile getiren Günay, “Tekirdağ'dan 1,5 saat sonra Yunanistan ve Bulgaristan'a gidebiliyoruz. Dünyanın en önemli kentlerinden, Türkiye'nin finans merkezi ve ekonomi üssü İstanbul'a 1,5 saat uzaklıkta. Böyle bir coğrafi konumumuz var.” dedi.

Tekirdağ'ın 135 kilometre kıyı şeridine sahip bir liman kenti olduğunu belirten Günay, şöyle konuştu:

“Tüm bunlar Tekirdağ'ı güçlü ve yaşanılabilir kılıyor. Ekonomik yapısına baktığımızda Türkiye verimliliğinin üstünde arazi ve tarımsal altyapıya sahip. Verimli topraklarımız var ve önemli tarım üreticisi konumundayız. Gıda sanayisi gelişmiş durumda.”

Günay, Tekirdağ'ın sanayi üretiminde de ülkenin önde gelen illeri arasında yer aldığını kaydetti.

Tekirdağ'ın 14 organize sanayi bölgesi, Avrupa Serbest Bölgesi, Asyaport, Ceyport, Martaş ve Enerji Limanı gibi dış ticaret limanlarına sahip olduğunu anlatan Günay, “Tekirdağ, Türkiye'nin en değerli kentlerinden biri. Bundan dolayı nüfusumuz hızlı artıyor. Her yıl kentin nüfusu yaklaşık 40 bin artıyor. Yani her yıl yeni bir ilçe büyüklüğünde nüfus göçü var.” ifadelerini kullandı.

– “Geniş bir sanayi yapısı var”

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. Mehmet Güven Avcı da kentin göç almasının en önemli nedenlerinin başında, gelişen sanayinin olduğunu söyledi.

İlde doğurganlık hızı düştüğü halde nüfusun arttığına işaret eden Avcı, “Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu ilçeleri merkez olmak üzere sanayi şehri. Geniş bir sanayi yapısı var. Bunun aldığı bir göç var. Doğal olarak nüfusta artışa neden oluyor.” dedi.

Günay
Nüfus
Sanayi
Tekirdağ

İlgili Haberler

Şişli’de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 13:34

Şişli’de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı haberi

Vücudunun sağ tarafı felç olan kocasına 25 yıldır özenle bakıyor haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 11:24

Vücudunun sağ tarafı felç olan kocasına 25 yıldır özenle bakıyor haberi

Avrupa Risk Yöneticileri Federasyonu’ndan “küresel değişimlere karşı hazırlıklı olunması” uyarısı haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 11:24

Avrupa Risk Yöneticileri Federasyonu’ndan “küresel değişimlere karşı hazırlıklı olunması” uyarısı haberi

Lapseki’de MHP İlçe Teşkilatı Fırat Yılmaz Çakıroğlu için mevlit okuttu haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 10:36

Lapseki’de MHP İlçe Teşkilatı Fırat Yılmaz Çakıroğlu için mevlit okuttu haberi

Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 şüpheli tutuklandı haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 10:30

Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 şüpheli tutuklandı haberi

Çanakkale’de tır şarampole devrildi haberi
Yerel
22 Şubat 2025, 10:14

Çanakkale’de tır şarampole devrildi haberi

Bursa’da bir restoranın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi Bursa’da bir restoranın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi Kırklareli’nde evde çıkan yangın söndürüldü haberi Kırklareli’nde evde çıkan yangın söndürüldü haberi