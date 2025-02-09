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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ümit Özdağ’ı cezaevinde ziyaret etti haberi
Sakaryaspor, Gael Kakuta ile anlaştı haberi
Pendik’te otomobilinin dikiz aynasını kırdığı için motosikletliyi ezen sürücü adliyede haberi
Tekirdağ’da poyraz 6 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi
Milli yelkenci Kurnaz, 12. kez Türkiye şampiyonu oldu haberi
Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü aracılığıyla geçen yıl 280 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi haberi
Esenler’de anahtarı kontakta bırakılan otomobili çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı haberi
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Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.Süleymanpaşa ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini artırdı.Kar yağışıyla Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar beyaza büründü.Bazı vatandaşlar kar yağ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı haberi

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Süleymanpaşa ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini artırdı.

Kar yağışıyla Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar kar yağışıyla beyaza bürünen bölgeye gelerek fotoğraf çektirdi. Karla kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.

Hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kar

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