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Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sağanak etkisini gösteriyor.Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülüyo...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor haberi

Tekirdağ'da kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sağanak etkisini gösteriyor.

Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülüyor.

Hayrabolu, Malkara ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimleri ile Ganos Dağı ve etekleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar yağışının yüksek kesimlerde akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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