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Tekirdağlı küçük tekne balıkçıları karides için denize açılacak haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, bu gece av yasağının sona ermesiyle Marmara Denizi'ne karides umuduyla ağ atacak.Karides, avcılığının ocak ayında yasaklanmasının ardından küçük tekne balıkçıları, yasak boyunca ağlarının ve tek...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağlı küçük tekne balıkçıları karides için denize açılacak haberi

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, bu gece av yasağının sona ermesiyle Marmara Denizi'ne karides umuduyla ağ atacak.

Karides, avcılığının ocak ayında yasaklanmasının ardından küçük tekne balıkçıları, yasak boyunca ağlarının ve teknelerinin bakımını yaptı.

Eksiklerini tamamlayan balıkçılar, 00.00'da yasağın sona ermesinin ardından, karides avcılığı için denize açılacak.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların karides için “vira bismillah” demek için hazır olduğunu söyledi.

Balıkçıların 15 Nisan'a kadar nasibini aramaya devam edeceğini belirten Pehlivanoğlu, “Ocak ayı boyunca karides avcılığı yasaktı. Bir aylık yasak sona erdi. Bu geceden itibaren denize ağ atacak küçük tekne balıkçıları nasiplerini arayacak. İnşallah karides bol olursa balıkçılarımız yüzü güler. Bu sıralar balıkçıların ağlarına hamsi, istavrit ve mezgit takılıyor. Karidesin bol olması da balıkçıların yüzünü güldürecektir.” dedi.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de karidesin bol olmasını beklediklerini ifade etti.

Balıkçıların her zaman umutla denize açıldığını aktaran Dedeler, “Karides yasak olduğu için biz de bu sürede eksiklerimizi tamamladık. Bakımlar, ağlar hepsi hazır. Umutla ağları atıp karidesle limana dönmek için mücadele edeceğiz. Nasipte ne varsa onu göreceğiz.” diye konuştu.
Balıkçıları
Karides
Yasak

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