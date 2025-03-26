Teknosa, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girdi haberi

Teknosa, sürdürülebilirlik alanında çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uyum konusunda attığı adımlar sonucu BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa bu başarısıyla sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının yanı sıra şeffaflık, hesap verebilirlik ve paydaşlarına değer yaratma konularındaki yaklaşımını da ortaya koydu.

Çevresel, sosyal, yönetişim uygulamaları kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil edilen Teknosa London Stock Exchange Group'un (LSEG), ESG değerlendirmesinde 81 puan alarak sektöründe küresel çapta değerlendirilen 305 şirket arasında 7'nci sıraya yerleşti.

Teknosa, sürdürülebilirlik raporlamasına ilk kez 2021'de başlarken, 2023'te İlk Entegre Raporu'nu yayımladı. 2024'te ise Bilimsel Temelli Hedefler girişimi (SBTi) kapsamında 2030'a kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını mutlak olarak yüzde 42 azaltma taahhüdünde bulunan şirket, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda da en yüksek seviye olan A (liderlik) skorunu aldı.

Şirket, doğal kaynakların tasarruflu kullanımından döngüsel ekonomiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinden yenilenebilir enerji kullanımına pek çok alanda somut adımlar atıyor.

– “Topluma ve paydaşlarımıza değer yaratmayı sürdüreceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Sezgin, sürdürülebilirliğin iş stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çekerek, “Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz çalışmalarla kurumsal sürdürülebilirlikte en iyi performans gösteren şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmek, kararlılığımızın yanında doğru yolda ilerlediğimizi göstermesi açısından da çok değerli.” ifadelerini kullandı.

Bu önemli gelişmenin, ESG kriterlerini odağına alan yatırım fonları ve finans kuruluşları nezdinde de değerli bir referans noktası oluşturduğuna inandıklarını aktaran Sezgin, “Önümüzdeki dönemde de sektörümüzde sürdürülebilirlik konusunda öncü konumumuzu güçlendirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. İçinde yaşadığımız topluma ve paydaşlarımıza değer yaratmayı sürdüreceğiz.” değerlendirmelerinde bulundu.