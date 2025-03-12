Tersane bakımına götürülen tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçirildi haberi

Yalova'ya tersane bakımına götürülen 274 metrelik tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.
Bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için yola çıkarılan Belize bayraklı, 81 bin 85 grostonluk “Trend” isimli tanker, Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
Yunanistan bayraklı 32 metre uzunluğundaki “IRAKLIS Z” isimli römorkör tarafından çekilerek Yalova'daki tersaneye götürülen tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait “Kurtarma-14”, “Kurtarma-19”, “Kurtarma-20” isimli römorkörler refakat etti.
Yedekli tankerin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
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