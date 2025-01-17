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Kocaeli, Zonguldak ve Karabük’te öğrenciler karnelerini aldı
Tosyalı Holding, Hatay Valiliği ile yaptıracağı yeni meslek okulu için protokol imzaladı
Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Pazaryeri ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı
Zorlu Tekstil Grubu, yenilikçi ürün ve çözümleriyle Heimtextil Fuarı’na katıldı
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Tosyalı Holding, Hatay Valiliği ile yaptıracağı yeni meslek okulu için protokol imzaladı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tosyalı Holding, Hatay Valiliği ile yaptıracağı yeni meslek okulu için protokol imzaladı

İSTANBUL (AA) – Türkiye'nin küresel demir-çelik üreticisi Tosyalı Holding, Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşa edilecek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iki atölye yapımı için Hatay Valiliği ile protokol imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tosyalı Holding, faaliyette bulunduğu bölgelerdeki toplumsal desteğini artırmaya devam ediyor.

Deprem sonrasında eğitimin yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan eğitim seferberliğine destek veren şirket, Hatay'da devlet ve millet dayanışmasının örneklerinden birine daha imza attı.Bu kapsamda Hatay Valiliği ile Tosyalı Holding arasında İskenderun'da inşa edilecek 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve iki atölye yapımı için protokol imzalandı.

Hatay Valiliği İskenderun Çalışma Ofisi'nde düzenlenen törene Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Hayat İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz ile Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Tosyalı ve Fatih Tosyalı katıldı. Protokol kapsamında inşa edilecek modern eğitim binası ve atölyelerle, bölgedeki mesleki eğitimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İskenderun Konarlı Mahallesi'nde inşa edilecek yeni okul hem bölgedeki mesleki eğitime hem de istihdama katkı sağlayacak. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası ve motor bölümünün de olacağı iki atölye inşa edilecek. Teknik lise öğrencileri, Tosyalı'nın işletmelerinde staj ve uygulamalı eğitim gibi olanaklardan da yararlanma imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, bugüne kadar bölgede birçok okul, kütüphane, spor kompleksi, sevgi evleri ve camiler yaptıklarını belirtti.

Tosyalı, 6 Şubat depremiyle asrın felaketini yaşayan bölgeye önemli bir toplumsal yatırımı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Ülkemizde en önemli meselelerden biri mesleki eğitim. Bir sanayici olarak her zaman inanırım ki mesleki eğitim yükselir, sanayi güçlenir. Yaptırdığımız bu okulla mesleki eğitimin gelişimine katkı sağlayacağız. Eğitime olan desteğimizi bir gönül borcu olarak görüyoruz, önümüzdeki dönemde de bu yatırımları devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Eğitim
Hatay
İskenderun
Tosyalı
Tosyalı Holding

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