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Toyota Hilux GR SPORT Kapadokya’da tanıtıldı haberi

- Modelin mayıstan itibaren Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Toyota Hilux GR SPORT Kapadokya’da tanıtıldı haberi

İSTANBUL (AA) – Toyota, Hilux model ailesinin yeni üst versiyonu Hilux GR SPORT’un Avrupa tanıtımını Türkiye’de gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa tanıtımı kapsamında 20 farklı ülkeden 140'ın üzerinde basın mensubu Kapadokya'da ağırlandı. Toyota Hilux GR SPORT, tanıtım süresince hem arazi hem de asfalt koşullarında sergilenen performansıyla dikkat çekti. Mayıstan itibaren Türkiye pazarında da satışa sunulacak olan model, Hilux ürün gamının en üst versiyonu olarak konumlandırılacak.

Hilux modeli, 55 yılı aşkın tarihinde dünya genelinde 27 milyonun üzerinde satış adedine ulaşarak pickup segmentinin küresel düzeydeki öncülerinden biri haline geldi. 180'den fazla ülkede kullanıcıların tercihi olmaya devam eden Hilux, Türkiye pazarında da önemli bir başarıya imza attı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, son 20 yılda 62 bin adedin üzerinde satış gerçekleştiren Hilux, Türkiye'de en çok tercih edilen pickup modeli oldu.

– Motor sporlarından esinlenen tasarım ve geliştirmeler

Toyota Hilux GR SPORT, markanın motor sporlarındaki deneyimini yansıtan tasarım ve mühendislik unsurlarıyla donatıldı. Toyota'nın zorlu Dakar Rallisi'ndeki başarıları ve Dünya Ralli-Raid şampiyonalarındaki kazanımları, bu modelin geliştirilmesinde doğrudan etkili oldu.

Aracın dış tasarımında GR SPORT'a özgü aerodinamik ön panjur, geniş çamurluklar, sis farı çerçeveleri, spor bar, bagaj örtüsü ve 17 inç alaşım jantlar yer alıyor. Gümüş renkli ön marşpiyel ve araç gövdesine entegre edilen GR SPORT logoları sportif kimliği ön plana çıkarıyor. Arka helezon yaylar, amortisörler ve kırmızı fren kaliperleri gibi unsurlar da görsel farklılık yaratıyor.

– Geliştirilmiş süspansiyon, yol tutuş ve arazi performansı

Toyota Hilux GR SPORT'ta kullanılan 2,8 litrelik turbo dizel motor, 204 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Altı ileri otomatik şanzımanla birlikte sunulan bu motor, hem şehir içi hem de arazi koşullarında güçlü bir sürüş sağlıyor. Araçta yer alan seçilebilir dört çeker sistemi ve Aktif Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (A-TRC), değişen zemin koşullarına uyum sağlamak üzere optimize edildi.

Süspansiyon sisteminde yapılan değişiklikler arasında ön salıncak genişliğinin 70 milimetre artırılması, daha hafif viraj denge çubuğunun kullanılması ve amortisörlerin arka aks dışına konumlandırılması öne çıkıyor. Bu yenilikler, araç stabilitesini artırırken gövde burulmasını azaltarak sürüş konforunu da üst seviyeye taşıyor. Hilux GR SPORT, 3 bin 500 kilogram çekme ve 1000 kilogram taşıma kapasitesiyle segmentinde iddiasını sürdürüyor.

– Kabinde GR mirası ve bağlantı teknolojileri

Toyota Hilux GR SPORT’un iç mekanı, GR tasarım dilini yansıtan detaylarla donatıldı. Siyah renkli monokrom kabin, kırmızı emniyet kemerleriyle sportif bir kontrast sunuyor. Direksiyon arkasında yer alan manuel vites kulakçıkları, alüminyum spor pedallar ve siyah süet ile deri karışımı koltuklar, aracın sportif karakterini tamamlıyor. Koltuklarda kullanılan delikli yüzeyler ve gümüş renkli dikiş detayları ise hem konfor hem de tutuş açısından geliştirilmiş özellikler taşıyor.

Kabinde kullanılan karbon fiber görünümlü detaylar, bilgi ekranı ve gösterge panelindeki GR logoları aracın TOYOTA GAZOO Racing DNA'sını yansıtıyor. Multimedya sisteminde 8 inçlik dokunmatik ekran ve sesli komut desteği yer alırken, Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde kullanıcılar cihazlarını kablosuz olarak entegre edebiliyor.

– Türkiye yollarına mayısta çıkacak

Toyota Hilux GR SPORT, mayısta Türkiye'de satışa sunulacak. Mevcut Hi-Cruiser, Adventure ve Invincible versiyonlarının üzerinde konumlanacak olan model, sportif tasarım unsurlarıyla birlikte standart donanım seviyesinde sunulacak.

Güvenlik tarafında ise Toyota Safety Sense teknolojileriyle donatılan araçta Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Şerit Takip Sistemi (LDA), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) ve Akıllı Trafik İşareti Algılama Sistemi (ISA) gibi özellikler bulunuyor. Toyota, Hilux GR SPORT'un hem güvenlik hem de performans açısından bugüne kadar ürettiği en gelişmiş Hilux modeli olduğunu ifade ediyor.

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