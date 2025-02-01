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Bursa’da AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı haberi
Tekirdağ’da 365 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Trakya Üniversitesinde “tıpta profesyonellik” eğitimi düzenlendi haberi
İstanbul’da TÜGVA Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı açıldı haberi
Abdi İpekçi vefatının 46. yılında anıldı haberi
Balıkesirli “davulcu Ahmet” son yolculuğuna uğurlandı haberi
Tekirdağ’da vatandaşlara 1 ton mıhlama dağıtıldı haberi
Edirne’de asayiş haberi
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Trakya Üniversitesinde “tıpta profesyonellik” eğitimi düzenlendi haberi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde "tıpta profesyonellik" eğitimi düzenlendi.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen eğitimde sahada görev yapan hekimler öğrencilerle bir araya gelerek, deneyimlerini paylaştı.Rektör Ya...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Trakya Üniversitesinde “tıpta profesyonellik” eğitimi düzenlendi haberi

Trakya Üniversitesinde “tıpta profesyonellik” eğitimi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen eğitimde sahada görev yapan hekimler öğrencilerle bir araya gelerek, deneyimlerini paylaştı.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Öz Puyan'ın açılışını gerçekleştirdiği eğitim, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Selma Arzu Vardar, Doç. Dr. Albena Gayef, Doç. Dr. Fatma Gülsüm Önal ve Doç. Dr. Ülfiye Çelikkalp'in yönetiminde gerçekleşti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sibel Sevinç Pekdemir, hastayı iyi dinlemenin ve takip etmenin önemini anlattı.

Dr. Utku Temuçin Okçu, palyatif bakım hizmetlerinin toplum açısından önemi hakkında bilgi verdi.

Uzm. Dr. Deniz Çiçek ise aile hekimi uzmanı gözünden profesyonel hekimlik tecrübelerini aktarırken, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Meriç çocuk izlem merkezi hakkında bilgi verdi.

Eğitimin ardından hekimler öğrencilerin sorularını cevapladı.

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