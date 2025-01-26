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Trakya’da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi haberi
Edirne’de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı haberi
Bursa’da 137 yıldır Mi’raciye geleneği yaşatılıyor haberi
Ampute Futbol Süper Ligi haberi
Yeniden Refah Partisi Balıkesir 2. Olağan İl Kongresi yapıldı haberi
Karanfil Group’tan Uluslararası Trafik Güvenliği ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’na destek haberi
Bursa’da evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam öldü haberi
Eceabatlı zeytin üreticileri inceleme gezisine katıldı haberi
Türk gıda şirketleri Asya’nın önde gelen gıda fuarı Indusfood’a katıldı haberi
Edirne’de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı haberi
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Trakya’da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Trakya’da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi haberi

EDİRNE (AA) – Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

Edirne’de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere kandil programları gerçekleştirildi.

Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

İl Müftüsü Ercan Aksu vaazında kandil geceleri ve üç ayların öneminden bahsetti.

Kandil programının ardından cami çıkışında, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesince vatandaşlara ikramda bulunuldu.

– Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dua edildi.

Hızırbey Camisi'nde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından vaaz verildi.

Tekirdağ'da ise Orta Camisi'nde de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.

Cami
Program

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