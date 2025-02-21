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Bilecik’te Yeşil Kampüs Festivali düzenlendi haberi
Bursa’da kar nedeniyle kapanan 143 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi
İstanbul’da tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı haberi
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Edirne’de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı haberi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor haberi
Trakya’da okul kantinleri ile çevredeki restoranlar ve marketler denetlendi haberi
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Trakya’da okul kantinleri ile çevredeki restoranlar ve marketler denetlendi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, okul kantinleri ile çevredeki restoran, kafe ve gıda satış noktaları denetlendi.Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, kent merkezindeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.Okul...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Trakya’da okul kantinleri ile çevredeki restoranlar ve marketler denetlendi haberi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, okul kantinleri ile çevredeki restoran, kafe ve gıda satış noktaları denetlendi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, kent merkezindeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Okul çevrelerindeki restoran, kafe ve gıda satış noktalarını da denetleyen ekipler, işletmelerdeki teknik ve hijyen koşullarını kontrol etti.

Ekipler, tüketime sunulan et ürünlerinin Türk Gıda Kodeksine uygunluğu ve ürün bileşenlerinin kontrolü amacıyla numune de aldı.

Güvenli gıdaya ulaşımın sağlanması amacıyla denetim çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kantin ve okul çevresindeki gıda işletmelerinde denetim yaptı.

Ekipler, ürünlerden aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Tekirdağ'da da kantinlere ve restoranlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gıda

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