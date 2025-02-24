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Edirne’de sınır kapısında LPG tanklarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi haberi
BGN Grup CEO’su Bayegan’a, Oil & Gas Middle East Awards 2025’ten ödül haberi
Trakya’da soğuk hava etkili oluyor haberi
Tekirdağ’da asayiş haberi
Tekirdağ’da NKÜ Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğunca konferans düzenlendi haberi
Tekirdağ’da Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
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Trakya’da soğuk hava etkili oluyor haberi

EDİRNE (AA) - Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece düştüğü Edirne'de Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Barış Parkı içerisinde yer alan suni gölet dondu.Bazı vatandaşlar,...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Trakya’da soğuk hava etkili oluyor haberi

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece düştüğü Edirne'de Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Barış Parkı içerisinde yer alan suni gölet dondu.

Bazı vatandaşlar, parka gelerek yem bulmakta güçlük çeken güvercinleri besledi, sokağa çıkanların bere, şal, atkı ve eldivenlerle soğuktan korunmaya çalıştığı görüldü.

Kentte soğuk havanın yarından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

– Tekirdağ

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Tekirdağ'da çatılar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Ekipler gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

İlde bazı süs havuzları ve çeşmeler soğuktan buz tuttu.

Kent sakinlerinden Sabri Demirci, kentte son birkaç gündür havanın soğuduğunu geceleri özellikle soğuğun daha fazla hissedildiğini söyledi.

– Kırklareli

Kırklareli’nde de soğuk hava etkisini gösteriyor.

Kentin yüksek kesimlerinde geçen hafta başlayan ve aralıklarla dün akşam saatlerine kadar süren kar yağışı dolayısıyla hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte bazı süs havuzları buz tuttu.

Kentte etkisini gösteren soğuk havadan sahipsiz hayvanlar ile kuşlar da etkilendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki süs havuzunda kuşların buz çatlakları arasından su içtiği gözlendi.

Kentte soğuk hava dolayısıyla cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Soğuk Hava

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