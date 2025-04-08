HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Trakya’daki kar yağışı tarla bitkilerinde kuraklık stresini ortadan kaldırdı haberi

Trakya’daki kar yağışı tarla bitkilerinde kuraklık stresini ortadan kaldırdı haberi

- NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer: - "Bitkiler kuraklık stresine girmek üzereydi. Buğday sapa kalkma döneminde ve suya en çok ihtiyacı olduğu dönemdeydi. Tam zamanında yağış geldi"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Trakya’daki kar yağışı tarla bitkilerinde kuraklık stresini ortadan kaldırdı haberi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da nisan ayında yağan kar, tarla bitkilerinde kuraklık stresini ortadan kaldırdı.

Trakya'da dün kar yağışı ve ardından gelen sağanak, buğday ve ayçiçeğini olumlu etkiledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine, kar yağışının kuraklık stresi yaşayan bitkilere çok iyi geldiğini söyledi.

Buğday ve ayçiçeğinin gelişim sürecinde suya ihtiyaç duyduğunu aktaran Başer, kar yağışı ve yağmurun tarla bitkilerinde verim beklentisini artırdığını belirtti.

Yağışların tarla bitkilerine olumlu katkılar yapacağını vurgulayan Başer, “Bitkiler kuraklık stresine girmek üzereydi. Buğday sapa kalkma döneminde ve suya en çok ihtiyacı olduğu dönemdeydi. Tam zamanında yağış geldi. Bu yıl beklenen yağışlar düşmedi. Eğer 15 gün daha yağmur yağmasaydı buğdaylar başaklanmaya gidecekti. Bu da verim kaybı demekti. Bitkinin en hızlı gelişim döneminde bitkiler rahatladı. Son yağışlar doğrudan verime yansıyacak.” diye konuştu.

Çiftçi Ali Kayı da kuraklığın ardından yağan kar ve yağmurun, ekilen arazilere son derece faydalı olduğunu dile getirdi.

İlgili Haberler

İstanbul’da Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi yapıldı haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 17:04

İstanbul’da Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi yapıldı haberi

Kocaeli’de Polis Haftası kapsamında şehitler için mevlit okutuldu haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 17:00

Kocaeli’de Polis Haftası kapsamında şehitler için mevlit okutuldu haberi

“81 İlde 81 Orman” projesinin dikim törenleri Bursa’da gerçekleştirildi haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 16:44

“81 İlde 81 Orman” projesinin dikim törenleri Bursa’da gerçekleştirildi haberi

Tekirdağ’da Roman Ritim Grubu konser verdi haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 16:04

Tekirdağ’da Roman Ritim Grubu konser verdi haberi

İstanbul’da gişelerde tıra çarpan araçta ölen kişinin cenazesi Sakarya’da defnedildi haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 15:44

İstanbul’da gişelerde tıra çarpan araçta ölen kişinin cenazesi Sakarya’da defnedildi haberi

“5. Gıda Bankacılığı Zirvesi” İstanbul’da düzenlendi haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 15:30

“5. Gıda Bankacılığı Zirvesi” İstanbul’da düzenlendi haberi

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, görevindeki ilk yılını değerlendirdi haberi Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, görevindeki ilk yılını değerlendirdi haberi BTÜ’de mobilya sektörü için çevre dostu alternatif malzeme üretilecek haberi BTÜ’de mobilya sektörü için çevre dostu alternatif malzeme üretilecek haberi