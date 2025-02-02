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TÜ’de 56 akademisyen bağımlılıkla mücadele dersi eğitimlerini tamamladı haberi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinin (TÜ) Yeşilay ile yapmış olduğu işbirliği kapsamında düzenlenen "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi" tamamlandı.TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde 4 gün süren...