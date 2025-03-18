“Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar” sergisi İstanbul’da sanatseverlerle buluştu haberi

PTT Çalışanları Dayanışma Derneğince hazırlanan “Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar” sergisi, 23 Mart'a kadar İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türk İslam Eserleri Müzesi'nde açılan sergide, Hz. Muhammed'in İslamiyet'e davet metodolojisinin şifrelerini veren, diplomasinin öncülleri olan mektupların yanı sıra Osmanlı padişahları, Timur İmparatorluğu Emiri Timur, Hun Kralı Attila ve Mustafa Kemal Atatürk'e ait mektuplar yer alıyor.

PTT Çalışanları Dayanışma Derneği üyesi yazar Murat Cahid Kuvvet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı'nın 16-17. yüzyıldan beri oluşturmaya çalıştığı insan hakları, özgürlük ve demokrasi gibi hakim paradigmaların bugün yerle bir edildiğini belirtti.

Kuvvet, Gazze'de yaşananlara işaret ederek şunları söyledi:

“Peygamber Efendimiz de güçlünün güçsüzü istediği şekilde ve istediği yerde ezebildiği bir zamanda gelmişti. Peygamber Efendimiz, insanlık açısından evrensel şeyler söylüyordu. Bizim de onun bu mesajlarına 'farklı olarak neler yapabiliriz' şeklinde bir düşüncemiz oldu. PTT Çalışanları Dayanışma Derneği olarak bu mektupların anlaşılması bizim için önemliydi. Dolayısıyla bunları Türkçeye çevirdik. Hem İslamiyet açısından hem de günümüz açısından çok fazla şeyler söylediği için böyle bir sergi düzenledik.”

– “Efendimizin davetindeki üslubunu, yöntemini, İslamiyet'in o güzel taraflarını görmüş olacaklar”

PTT Çalışanları Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ceyhun Konak da serginin yoğun bir hazırlık süreci olduğunu belirterek, “Bu mektupları gün yüzüne çıkarmak, çevirmek, kaynaklarından tasdik etmek uzun, meşakkatli bir şeydi ama ramazan ayının bereketi olsa gerek, Sultanahmet Meydanı'nda, Türk İslam Eserleri Müzesi'nde böyle bir sergi açmanın da muzafferiyetini, kültür ve medeniyet havuzumuza bir nebze olsun bir şeyler damıtabilmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Konak, sergiyi gezenler için karekod sistemi kullandıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

“Bu karekodla sergideki mektuplara internet sitesinden ulaşabiliyor ve canlı dinleyebiliyorlar. Sergiyi ziyaret edenlere bir de küçük hediyemiz var. Sergiyle ilgili bir zarf yaptık, kişisel pul vesaire… Bu mektupların içine de Efendimizin mektuplarını koyduk. Burada hem Türkçe hem de İngilizceleri var. İnşallah gezenler Efendimizin davetindeki üslubunu, yöntemini, İslamiyet'in o güzel taraflarını görmüş olacaklar. Tam da İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşet karşısında buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.”

– Mektup Müzesi kurulması hedefleniyor

Sergide 25 eserin yer aldığı bilgisini veren Konak, “Efendimizin 13 mektubu var. Bunun dışında da Mete Han'dan, Fatih Sultan Mehmet'ten ve Akşemseddin'den örnek eserler koyduk. Hem Türk tarihi hem İslam tarihini böyle birleştirerek güzel bir sentez oluşturmaya çalıştık.” dedi.

Ceyhun Konak, dernek olarak Türkiye'de bir mektup müzesi kurmayı hedeflediklerini belirterek, “Bunun için de çalışmalar yapıyoruz. Bugün Samsun'da da Çanakkale Mektupları sergimiz oldu. Peş peşe iki farklı ilde sergi açmak da bize bir gurur oldu. İnşallah yakın zamanda bir mektup müzesini ülkemize katkı olarak sunabiliriz.” ifadesini kullandı.