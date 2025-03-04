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Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi
Bayındır Sağlık Grubu’ndan obezite tedavisine yönelik değerlendirme haberi
Kırklareli’nde öğrenciler obeziteye karşı güne fiziksel aktiviteyle başlıyor haberi
Bilecik’te devlet desteğiyle tesis kuran girişimci yılda 1000 ton ay çekirdeği eliyor haberi
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Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri’nde yapılacak haberi
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Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri’nde yapılacak haberi

EDİRNE (AA) - Türkiye Kürek Şampiyonası, 7-9 Mart'ta Edirne'deki Meriç Nehri'nde yapılacak.Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, gazetecilere yaptığı açıklamada şampiyona için kente gelen kulüplerin antrenmanlara başladığın...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri’nde yapılacak haberi

Türkiye Kürek Şampiyonası, 7-9 Mart'ta Edirne'deki Meriç Nehri'nde yapılacak.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, gazetecilere yaptığı açıklamada şampiyona için kente gelen kulüplerin antrenmanlara başladığını söyledi.

Şampiyonaya 200 sporcunun katılmasını beklediklerini belirten ve doğal parkur Meriç Nehri'nin tamamının kürek sporuna tahsis edildiğine değinen İba, “Geçen yıl kayıkhane olarak kullandığımız 13 bin metrekarelik bir alan vardı. O alanın da Gençlik ve Spor Bakanımızın talimatlarıyla Türkiye Kürek Federasyonuna tahsisi yapıldı. Bundan sonra daha rahat ve iyi koşullarda kürek sporuna hizmet edeceğiz.” dedi.

Meriç Nehri'nin kürek sporunun merkezi olduğunu vurgulayan ve Avrupa Birliği heyetinin de parkuru değerlendirdiğini anlatan İba, “O süreçte güzel dostluklar gelişti. Buradan mutlu ayrıldılar. Bu yıl Macaristan ile ortak yarış düzenleyeceğiz. Parkuru çok beğendiklerini ifade ediyorlar. Ortak müsabakalar veya onların burada kamp yaptığı zamanlara da şahitlik etmiş olacağız.” diye konuştu.

İba, Sporcu Eğitim Merkezinin kurulma aşamasının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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