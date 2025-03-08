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Türkiye Kürek Şampiyonası’nda ikinci gün müsabakaları başladı haberi
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Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan’da soydaşlarla iftarda buluştu haberi
Ihlamur Kasırları çiçek açan manolya ağaçlarıyla görsel şölen sunuyor haberi
Edirne’de el sanatları sergisi açıldı haberi
Edirne’de “Renkler ve Festivaller” fotoğraf sergisi açıldı haberi
Balıkesir’de “Yurdumun Türküleri” konseri gerçekleştirildi haberi
Bursa’da “Ümmet İftarı” programı düzenlendi haberi
Beyoğlu’nda asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı haberi
“Sokaklar Bizim 3×3 Basketbol Turnuvası” Bilecik’te yapıldı haberi
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Türkiye Kürek Şampiyonası’nda ikinci gün müsabakaları başladı haberi

EDİRNE (AA) - Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları başladı.Türkiye Kürek Federasyonunca Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci günü, 23 yaş altı erkekler iki tek yarışl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türkiye Kürek Şampiyonası’nda ikinci gün müsabakaları başladı haberi

Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları başladı.

Türkiye Kürek Federasyonunca Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci günü, 23 yaş altı erkekler iki tek yarışlarıyla start aldı.

Şampiyonanın ilk gününde eleme yarışları gerçekleştirilmişti.

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda düzenlenen şampiyona yarın gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.

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