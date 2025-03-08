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Türkiye Kürek Şampiyonası’nda ikinci gün müsabakaları başladı haberi

EDİRNE (AA) - Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları başladı.Türkiye Kürek Federasyonunca Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci günü, 23 yaş altı erkekler iki tek yarışl...