Türkiye Kürek Şampiyonası’nda ikinci gün müsabakaları başladı haberi

Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları başladı.
Türkiye Kürek Federasyonunca Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci günü, 23 yaş altı erkekler iki tek yarışlarıyla start aldı.
Şampiyonanın ilk gününde eleme yarışları gerçekleştirilmişti.
Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda düzenlenen şampiyona yarın gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.
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