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Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi
Ataşehir’de uyuşturucu ile silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı adliyede
Güngören’de silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Türkiye sağlık turizmindeki payını artırmayı hedefliyor
Normal doğuma hazırlanan anne adaylarının “gebe okulu”na ilgisi artıyor
“Kar kaplanları”, Kırklareli’nde köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesaide
Kırklareli’nde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi
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Türkiye sağlık turizmindeki payını artırmayı hedefliyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türkiye sağlık turizmindeki payını artırmayı hedefliyor

EDİRNE (AA) – GÖKHAN ZOBAR – Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, Türkiye'nin sağlık turizminde yapacağı çalışmalarla “dünyanın şifa merkezi” olmayı hedeflediğini söyledi.

Sağlık turizmi alanındaki bir toplantıya katılmak için Edirne'ye gelen Ünver, AA muhabirine, USHAŞ'ın Sağlık Bakanlığınca uluslararası sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi alanlarında faaliyette bulunması amacıyla 2019'da kurulduğunu anımsattı.

Uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye'de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek, koordine etmek için çalıştıklarını belirten Ünver, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu ifade etti.

Geleceğe dönük vizyoner projeler hayata geçirildiğini, başarılı çalışmalar yapıldığını, sektörde hep daha iyiyi hedeflediklerini belirten Ünver, “Kaliteli, nitelikli sağlık hizmetini bütün dünyaya sunan ve bunları takip eden bir kurumuz. Sağlık turizmini sadece medikal turizm olarak görmüyoruz, termal turizm, engelli turizmi, üçüncü yaş turizmi ve sağlıklı yaşam uygulamalarının hepsini değerlendirebiliriz.” dedi.

– Sağlık turizmi önemli bir gelir kaynağı

Ünver, sağlık turizminin önemli bir gelir kaynağı olduğunu ve bu alanda ilerlemenin Türkiye için önem arz ettiğini vurguladı.

Sağlık turizminden daha fazla gelir elde etmeyi amaçladıklarını anlatan Ünver, şunları kaydetti:

“2023 verilerine baktığımız zaman Türkiye sağlık turizminden 3 milyar 100 milyon dolar getiri elde etmiş ve yaklaşık 1 milyon 650 bin kişi Türkiye'ye sağlık için gelmiş. 2024 verileri de buna paralel gidiyor. Son çeyrek çıkmadı ama 9 aylık verilere göre yaklaşık 2 milyar 150 milyon dolar gelir ve 1 milyon 150 bin kişinin geldiğini görüyoruz. Son çeyrekteki rakamlarla 2023'ü yakalayacağız.”

– “Türkiye'nin 2028 hedefi 20 milyar dolar”

Ünver, Türkiye'nin güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin sektörde söz sahibi olması için çalıştıklarını anlatan Ünver, şöyle devam etti:

“Günümüzde sağlık turizminin tüm dünyadaki toplam getirisi 100 milyar dolar civarında. 2028'de sağlık turizminde 127 milyar dolarlık bir getiri olacak. Türkiye'nin 2028 hedefi 20 milyar dolar. Tüm paydaşlarımızla bunu başarmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Türkiye'nin dünyanın şifa merkezi olması yönünde bizleri yönlendirdi. Türkiye'yi dünyanın şifa merkezi olması yönünde kurguluyoruz. Türkiye, saç ekiminde dünyanın destinasyon merkezi, organ transplantasyonunda ilk 10'da olan ülkeyiz. Estetik cerrahisinde Türk hekimlerimiz tüm uygulamaları yapabiliyor. Göz hastalıkları ve diş tedavisi de Türkiye'de talep gören hizmetler. USHAŞ olarak hedefimiz sağlık turizmini kullanan insanları ülkemize daha çok getirmeyi başarmak. Bu amaçla çalışıyoruz.”

Dolar
Sağlık
Sağlık Turizmi
Türkiye
Ünver

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