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Türkiye Sakatlar Derneği Üyesi Gencin Hayali Gerçekleşti

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi üyesi olan 23 yaşındaki Kezban Kaya, acil tıp teknikeri üniforması giyerek, senaryo gereği ambulansla sahte bir vakaya müdahale etti ve ilk yardımı gerçekleştirdi.

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Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi üyesi 23 yaşındaki Kezban Kaya, acil tıp teknikeri üniforması giyip, senaryo gereği ambulansla vakaya çıktı ve ilk müdahaleyi yaptı.

Mental rahatsızlığı bulunan Kaya, şube başkanı Gülnur Kocaçınar’a en büyük hayalinin sağlık çalışanı olmak ve ambulansla gezmek olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Kocaçınar, Kaya’nın hayalini gerçekleştirmek için özel ambulans hizmeti sunan şirketin sahibi Mehmet Yıldırım ve eşi Zeliha Yıldırım’a durumu anlattı.

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Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi üyesi olan 23 yaşındaki Kezban Kaya, acil tıp teknikeri üniforması giyerek, senaryo gereği ambulansla sahte bir vakaya müdahale etti ve ilk yardımı gerçekleştirdi.

Yıldırım çiftinin de konuya destek vermesiyle ambulans ekibi dernek binasına geldi.

Burada Kaya, acil tıp teknikeri kıyafetlerini giydi. Ardından bir vaka senaryosu oluşturuldu. Telsize gelen anonsun ardından Kaya’nın da içinde bulunduğu ambulans siren çalarak hareket etti ve vaka adresine ulaştı. Burada Kaya, dernek görevlisi olan sembolik hastaya müdahale etti ve ambulansa alındı.

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, AA muhabirine, Kaya’nın hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Yıldırım da bir gencin hayalini gerçekleştirmenin çok güzel olduğunu ifade etti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Tekirdağ
Türkiye Sakatlar Derneği

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