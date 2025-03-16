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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi
Sanatçı Haldun Dormen, sevenleriyle imza gününde bir araya geldi haberi
Balıkesir’de asırlık “gezek” geleneği iftar sofralarında yaşatılıyor haberi
Bakırköy’deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor haberi
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi haberi
Balıkesir’de su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı haberi
Çanakkale’de köy camisinin tarihi halılarını çalan 2 zanlı tutuklandı haberi
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Bursa’da konuştu: haberi
Sakarya’da sazlıkta çıkıp Kocaeli’de ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Can, Bursa’da konuştu: haberi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi

- TOFAŞ: 111 - Darüşşafaka Lassa: 93

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız﻿

TOFAŞ: Reed 20, Perez 19, Yiğitcan Saybir 3, Tolga Geçim 13, Bankston 15, Özgür Cengiz 5, Trifunovic 15, Demircan Demir, Berk Demir 3, Pasenicks 8, Obrien 10, Ali Taşkın,

Darüşşafaka Lassa: Appleby 16, Enes Berkay Taşkıran 8, Moore 11, Tinkle 19, Brajkovic 14, Tarık Sezgün, Tolga Kay, Muhaymin Mustafa 2, Gach, Pecarski 14, Ege Demir 9, Ege Akçay

1. Periyot: 23-22

Devre: 52-48

3. Periyot: 83-74

Beş faulle çıkan: 38.28 Ege Demir

﻿Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 111-93 mağlup etti.

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