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TürkTraktör, DEI Farkındalık Günü’ne ev sahipliği yaptı haberi

- TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne: - "Kadınların teknoloji ve inovasyon alanındaki varlığı güçlendikçe, iş dünyası da daha güçlü olacak"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TürkTraktör, DEI Farkındalık Günü’ne ev sahipliği yaptı haberi

TürkTraktör, iş dünyasında çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (diversity, equity, inclusion-DEI) konularının ele alındığı “DEI Farkındalık Günü” programına ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör'ün Ankara Fabrikası'nda düzenlenen programda alanında uzman isimlerin katıldığı paneller gerçekleştirildi.

Programın ilk bölümündeki Kadınlar Günü Özel Oturumu'nda Koç Holding Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Koordinatörü ve Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayriye Karadeniz, Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney, TürkTraktör İnsan, Kültür & Dönüşüm İş Lideri Ceren Ertem Çimen, Endüstriyel İlişkiler ve Çalışan Operasyonları Ürün Lideri Pınar Işık Yılmaz'ın moderatörlüğünde bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Özel oturumun ardından Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Özel Sektör İş Birlikleri Takım Lideri Pınar Akçayöz De Neve, “Tüm Kadınlar ve Kız Çocukları için Her Alanda Eşitlik”, Hacettepe Üniversitesinden Dr. Duygu Beste Başer Özcan “DEI Farkındalık: Toplumsal Cinsiyet Engelliler ve Çeşitlilik”, Headline Diversity kurucusu Arzu Pınar Demirel “Nöroçeşitlilik ve Kapsayıcılık” başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Programın son bölümünde ise Ford Otosan Çeşitlilik, Eşitlik Kapsayıcılık Ürün Lideri Zülal Çalışkan, Garanti BBVA Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Disiplin Lideri Öykü Kayaalp ve Schneider Elektrik İnsan Kaynakları Müdürü Ezgi Feda iş dünyasındaki DEI uygulamalarını anlattı.

– “Cinsiyet eşitliğine dayalı takım yapılarını görmekten gurur duyuyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, TürkTraktör olarak sürdürülebilir başarıya ulaşmanın ancak farklı seslerin, bakış açılarının ve fırsat eşitliğinin önünü açmakla mümkün olduğuna inandıklarını belirtti.

Sejourne, 70 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürürken bu değerleri yalnızca bir taahhüt olarak değil, kurumsal kimliklerinin merkezine yerleştirdikleri güçlü bir kaynak olarak kabul etiklerini aktardı.

DEI konusundaki farkındalık ve aksiyonların herkesin sorumluluğu olduğunun bilincinde olduklarının altını çizen Sejourne, “Bu nedenle, özel gereksinimli çalışma arkadaşlarımıza yönelik fiziksel ve sosyal etkileri iyileştirmeye büyük önem veriyor, kadın çalışanlarımızın karar alma süreçlerindeki etkisini her geçen gün artırıyor, ekiplerimizde farklı yaş gruplarından, cinsiyet eşitliğine dayalı takım yapılarını görmekten de gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sejourne, sadece iç yapılarında değil, etki alanlarında da benzer bir perspektifle hareket etiklerini vurgulayarak, “Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiğimiz 'Filizlerin Mucizeleri Teknoloji ve İnovasyon' projemizle, genç kadınların teknolojik okuryazarlığını geliştirmeyi ve onları desteklemeyi amaçladık. Çünkü biliyoruz ki, kadınların teknoloji ve inovasyon alanındaki varlığı güçlendikçe, iş dünyası da daha güçlü olacak.” değerlendirmelerinde bulundu.

– “Odak alanımız kız öğrenciler, kadın çalışanlar ve çiftçiler olarak belirledik”

TürkTraktör İnsan, Kültür & Dönüşüm İş Lideri Ceren Ertem Çimen de farklı geçmişlere, tecrübelere, değerlere, yaşlara, cinsiyetlere, fiziksel özelliklere sahip her bireyin kendilerini daha güçlü ve yaratıcı kıldığına inandıklarını belirtti.

Çimen, bu doğrultuda geçen yıl gönüllülük esasına dayalı olarak kurdukları DEI takımlarının, engelli çalışanlar için gerçekleştirdikleri videolar, işaret dilinin yaygınlaşması için yaptıkları çalışmalar, kadın liderlere, yönelik organizasyonlarla şirket içindeki farkındalığı artırdığına dikkati çekti.

Bu süreçlerde verdikleri eğitimlerle sadece çalışanlarına değil dış paydaşlara da ulaştıklarının altını çizen Çimen, şunları kaydetti:

“2016'dan bu yana Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri kapsamında 'Filizlerin Mucizeleri' adı altında proje yürütüyoruz. Odak alanımızı kız öğrenciler, kadın çalışanlar ve çiftçiler olarak belirlediğimiz projemiz sayesinde sahadaki kadın çalışan oranımızı yüzde 10'lara ulaştırdık. 300'den fazla öğrenciye burs imkanı sağlarken, 2022'de Filizlerin Mucizeleri Teknoloji ve İnovasyon ismiyle STEM alanına yönelttiğimiz projemizle geride bıraktığımız dönemde 4 binden fazla kız öğrencimizin kariyer yolculuğunu şekillendirmekten mutluluk duyuyoruz.”

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