TürkTraktör, Konya Tarım Fuarı’na katıldı haberi

TürkTraktör, bugün başlayan Konya Tarım Fuarı'nda Faz 5 emisyon seviyesine sahip yeni ürünlerini sergiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, 12 Nisan'a kadar devam edecek olan Konya Tarım Fuarı'na katıldı.

TürkTraktör'ün “New Holland T5 Bluemaster FL 4.20 Master Faz 5”, “T5 Bluemaster MasterDrive Faz 5”, “T4S TTGuide Faz 5, 66s TTGuide Faz 5 ile Case IH Farmall X FL 4.20 Pro Faz 5”, “Farmall X ProGuide Faz 5”, “JXE TTGuide Faz 5” ve “JXC TTGuide Faz 5″in ürünleriyle birlikte hassas tarım ürünleri, tarımsal ekipmanlar ve “Tarlam Cepte” uygulaması fuarda tanıtılacak.

Şirketin çiftçilere dijital karar desteği sunma amacıyla hayata geçirdiği mobil uygulaması Tarlam Cepte, kullanıcı dostu yeni özellikleri ve avantajlı kampanyaları ile Konya Tarım Fuarı'nda yer alacak. Tarlam Cepte'nin yapay zeka destekli sohbet robotu TrakBot fuarda çiftçilere tanıtılacak.

Dijital bir asistan olan “TrakBot 7/24” iletişim kurarak, hava durumu raporlarından kampanyalara, gübreleme tavsiyelerinden sulama önerilerine kadar pek çok konuda sorulara anında yanıt veriyor. Kullanıcı sayısı 173 bini geçen Tarlam Cepte uygulamasıyla Konya Tarım Fuarı'na özel üyelere özel 600 lira Opet Akaryakıt Puan hediye edilecek.

Bu yıl traktör satın alıp Tarlam Cepte aktivasyon kodlarını aktif etmeyen müşteriler, standa gelerek kodları aktif ettiklerinde LC Waikiki'den 1000 lira hediye puan kazanabilecek.

TürkTraktör, Tarlam Cepte üzerinden fuarda çekiliş de gerçekleştirecek. Tarlam Cepte kullanıcılarının katılabileceği çekiliş sonucunda kazananlara 5 adet TTGuide, 5 adet TTSeninle ve 10 adet TTConnect hediye edilecek.

Şirket, tarımda su kullanımında verimliliği artırmak için akıllı sulama teknolojilerini de ürün yelpazesine ekledi. İlk kez Konya'da sergilenen Akıllı Sulama Yönetim Kiti, gelişmiş sensör modülü sayesinde topraktan aldığı verileri kullanıcı dostu bir arayüzle Tarlam Cepte'ye aktarıyor. Bu sayede çiftçiler gerçek zamanlı olarak toprak içindeki su hareketlerini ve nem oranını izleyerek daha verimli sulama yapabiliyor. Sistem tarla, bahçe ve sera gibi farklı alanlarda nem ve su hareketi verilerine göre vana ve sulama yönetimine de imkan sağlıyor.

TürkTraktör, tarımda gübre ve ilaç kullanımını yapay zeka ve “ISOBUS” çözümleri ile gerçek zamanlı analiz ederek bitkinin ihtiyacı kadar uygulanmasını sağlıyor. Değişken oranlı gübreleme ve ilaçlama uygulamaları sayesinde israf önlenerek hem girdi maliyetleri düşürülüyor hem de verimlilik artırılıyor.

– Traktör ve ekipman alımlarında uygun faiz oranları

Şirket, fuara özel olarak traktör ve ekipmanlarda çiftçilere avantajlı kampanyalar sunuyor. Nisan ayı boyunca devam edecek TT Finans kampanyası kapsamında New Holland ve Case IH marka sıfır traktör alımlarında 4 milyon liraya kadar kredi tutarlarında uygun faiz oranları ve 5 yıla kadar vade seçenekleri bulunuyor.

Yerli ekipman tarafında kullanılacak kredilerde ise 1 yıl vadeyle 250 bin liraya kadar yüzde 0 faiz, 250 bin lira-350 bin lira arası yüzde 1,99 faiz ve 350 bin lira-500 bin lira arası yüzde 2,99 faiz oranları çiftçilere sunuluyor.

Nisanda yerli üretim traktör satın alan çiftçilere, eksantrik pulluk, toprak işleme, ilaçlama makinesi, hassas ekim makinesi ve küçük balya ürün grupları için özel perakende destekleri sunulacak. New Holland ve Case IH marka büyük balya makineleri için 2, 3 ve 4 yıllık vadelerde geçerli özel leasing kampanyası da fuar süresince çiftçilere sağlanacak.

– “TTGuide ekrana sahip modelleri fuar boyunca sergileyeceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da en yeni ürünlerini çiftçilerin beğenisine sunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Sejourne, 70 yılı aşkın deneyimle Türk tarımının geleceği için çalışan TürkTraktör olarak, Faz 5 emisyon seviyesine sahip en yeni ürünlerini Konya Tarım Fuarı'nda çiftçilerle buluşturduklarını aktararak, şunları kaydetti:

“İlk kez fabrika çıkışlı manuel dümenleme sistemimiz TTGuide ekrana sahip modelleri fuar boyunca sergileyeceğiz. Ekipman tarafında New Holland CX 6.80 Sap Kıyıcılı Biçerdöver, New Holland FR650 Kendi Yürür Silaj Makinesi, New Holland TH9.35 Model Teleskopik Yükleyici, New Holland ve Case IH Büyük Balya Makineleri ile ürün gamımıza yeni eklenen ekipman modellerimiz stantlarımızdaki yerini alıyor. Çiftçilerimizi Yapay Zeka Asistanı TrakBot başta olmak üzere yeni özellikler eklenen Tarlam Cepte, akıllı sulama teknolojilerine yönelik geliştirilen TürkTraktör Akıllı Sulama Kiti, Hassas Tarım Ürünlerinde yerli ürünlerimiz TTConnect ve TTGuide'ı deneyimlemeye davet ediyoruz.”