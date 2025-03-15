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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova’da konuştu: haberi
İstanbul’da hafta sonu akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı haberi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürüyle İstanbul’da buluştu haberi
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Azerbaycan Anıtı’nda şehitler için anma etkinliği düzenlendi haberi
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, milletvekili adayı Toca’nın cenazesine katıldı haberi
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Tuzla’da bir kişi muayeneden geçemeyen aracını yaktı haberi

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir kişi, muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi. Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna gelen Yavuz K. (52), aracı muayeneden geçemeyince sinirlenerek otomobilini yaktı.Otomobilin alev...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tuzla’da bir kişi muayeneden geçemeyen aracını yaktı haberi

Tuzla'da bir kişi, muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna gelen Yavuz K. (52), aracı muayeneden geçemeyince sinirlenerek otomobilini yaktı.

Otomobilin alev aldığını gören çevredekiler yangına müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Öte yandan, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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