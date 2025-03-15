Tuzla’da bir kişi muayeneden geçemeyen aracını yaktı haberi

Tuzla'da bir kişi, muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi.
Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna gelen Yavuz K. (52), aracı muayeneden geçemeyince sinirlenerek otomobilini yaktı.
Otomobilin alev aldığını gören çevredekiler yangına müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Öte yandan, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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