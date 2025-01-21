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Edirne Valisi Sezer, Havsa ve Lalapaşa’da ziyaretlerde bulundu haberi
SuperFresh yeni yayına giren “Dolapta Ne Var?” kampanyasını tanıttı haberi
Özel ve Dervişoğlu, Ümit Özdağ’a destek için İstanbul Adliyesi’ne geldi haberi
Balıkesir’de bitişiğindeki inşaatın temel kazısında hasar gören iş yeri boşaltıldı haberi
Tekirdağ’da 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi başladı haberi
Kocaeli’nin yeni araştırma üssü Bilim Park’ın inşaatında sona gelindi haberi
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Tuzla’da tekstil işçileri eylem yaptı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tuzla’da tekstil işçileri eylem yaptı haberi

İSTANBUL (AA) – Tuzla'da bir grup tekstil işçisi, sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını öne sürerek eylem yaptı.

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) üyesi işçiler, İstanbul Endüstri Serbest Bölgesi'ndeki iş yeri önünde toplandı.

Çeşitli sendika ve siyasi partilerin temsilcilerinin de katıldığı eylemde, “Sendikaya üye olduk işten atıldık” yazılı pankart açıldı.

TEKSİF Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin Çetin, slogan atıp şirket yönetimini protesto eden işçiler adına basın açıklaması yaptı.

TÜRK-İŞ ailesinin 1 milyonu aşkın üyesi adına herkesi selamladığını söyleyen Çetin, “Bugün buraya, en temel insani ve anayasal hakları gasbedilen, ekmekleri için mücadele eden kardeşlerimizin haklı çağrısına ses olmak için geldik. Sendika üyesi oldukları için baskıya, şiddete ve psikolojik tacize maruz kalan emekçi kardeşlerimizin yanında durmak, bu kanayan yarayı tüm işçi sınıfına duyurmak için buradayız.” dedi.

Çetin, sendika üyelerine karşı düşmanca tavrın sona erdirilmesi, haksız yere işten çıkarılanların işlerine geri alınması ve yersiz yetki itirazının geri çekilmesi taleplerini dile getirdi.

İş
Sendika
Üye

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