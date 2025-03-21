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Ülker, “Yüreğiyle Yarışanlar” video serisinin ikinci bölümü yayınlandı haberi
Çanakkale’de jandarma asayiş bot timi göreve başladı haberi
Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi
Edirne’de 68 kaçak yapı kaldırıldı haberi
Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanık hakim karşısında haberi
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Ülker, “Yüreğiyle Yarışanlar” video serisinin ikinci bölümü yayınlandı haberi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoru Ülker'in, para sporcuların ilham verici yaşam hikayelerine dikkat çekmek amacıyla hazırladığı "Yüreğiyle Yarışanlar" video serisinin ikinci bölümünde, 2024 Avrupa Şampiyonu para at...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ülker, “Yüreğiyle Yarışanlar” video serisinin ikinci bölümü yayınlandı haberi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoru Ülker'in, para sporcuların ilham verici yaşam hikayelerine dikkat çekmek amacıyla hazırladığı “Yüreğiyle Yarışanlar” video serisinin ikinci bölümünde, 2024 Avrupa Şampiyonu para atlet Reyhan Taşdelen yer aldı.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Taşdelen, Ankara'dan Samsun'a gelerek başladığı spor hayatındaki kırılma noktalarını gazeteci Verda Özer'e anlattı. Taşdelen'e, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu ve Antrenörü Aytunç Göz de eşlik etti. Taşdelen'in yaşam hikayesinin anlatıldığı video, Ülker'in YouTube hesabından yayımlandı.

Video serisi, Nil Mısır ve Reyhan Taşdelen'in ardından, para triatlonda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Uğurcan Özer, para atlet Serkan Yıldırım, para judonun yıldızlarından Nazan Akın Güneş'le devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşdelen, başarısını sporda tüm sınırları kaldırmasına borçlu olduğunu belirtti.

Taşdelen, “Benim de hiç korkum olmadığı için, bir sınır koysam kendime, bunu yapamam. Sınırlar beni engeller, ama sınırım olmadığı zaman istediğimi yapabilirim. Aslında insan düştüğü zaman bir adım atmaya çalışır, tökezlediğinde bir adım öne çıkar ya, ben de o adımları o tökezlemeleri yapmamak için koşmaya başladım. Sürekli koşarken hiç düşmemeye başladım. Benim için koşmak, düşmemek demek. Düşmemek için sürekli koşuyorum.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası arenada paralimpik sporcuların pek çoğunun sponsorlar tarafından desteklendiğini kaydeden Taşdelen, “Ülker'in bana sponsor olduğu günden bu yana kendimi tamamlanmış hissediyorum. Bu his de neredeyse tüm ağırlıklarımı aldı, stresimi almış oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Taşdelen, antrenör olmayı hayal ettiğini ve başka çocukların da olimpiyat heyecanını tatmasına liderlik etmek istediğini vurgulayarak, “Antrenörüm gibi başka çocuklara yardım etmek istiyorum. Onlara olimpiyatları göstermek, onların hayallerini gerçekleştirmek, ne gördüysem onu göstermek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Antrenör Aytunç Göz de, Taşdelen'in atletizmdeki azmine ilişkin şunları kaydetti:

“Süper kahraman olay yerine giderken kıyafetini değiştiriyor ya, Reyhan'da da aynısını görüyorum. Bambaşka bir kız olarak sahaya çıkıyor. Özgüveninin tavan yaptığını, kulvarına tamamen hakim olduğunu, derecesiyle, stiliyle hissettiren bir kızdan bahsediyoruz. Paralimpik oyunlara katılan en genç sporcu. Bu sınırsızlığı onun hayatına, kariyerine çok olumlu katkı yapacak, geleceği çok parlak.”

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