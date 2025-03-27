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Uludağ’da milli kayakçı ve babasının öldüğü otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı haberi

- Güvenlik kamerası kayıtlarında, yangının otelin kafeterya bölümündeki şöminenin yanından başladığı görülüyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Uludağ’da milli kayakçı ve babasının öldüğü otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı haberi

Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış görüntülerine ulaşıldı.

1. Oteller Bölgesi'ndeki otelde sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma devam ediyor.

Otelin güvenlik kamerası kayıtlarında, kafeterya bölümündeki yanan şöminenin başında, Usta ailesinin de aralarında bulunduğu 6-7 kişilik grubun yemek yediği görülüyor.

Kamera kayıtlarında, bir süre sonra bu kişilerin kafeterya bölümünden ayrıldığı, saat 05.22'de şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasıyla alevlerin başladığı yer alıyor.

Görüntülerde, kısa sürede dumanla kaplanan kafeteryadaki alevlerin 2-3 dakika içinde büyüdüğü anlaşılıyor.

Sabah saatlerinde Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü.

Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında otel müdürü gözaltına alınmıştı.

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