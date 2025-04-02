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Uludağ’da milli kayakçı ve babasının öldüğü otelde bilirkişi heyeti inceleme yaptı haberi

BURSA (AA) - Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında, bilirkişi heyeti tarafından bölgede inceleme yapıldı.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı taraf...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Uludağ’da milli kayakçı ve babasının öldüğü otelde bilirkişi heyeti inceleme yaptı haberi

Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında, bilirkişi heyeti tarafından bölgede inceleme yapıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Mart'ta Uludağ Oteller Bölgesi'nde milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'dan gelen ve 6 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, sabah saatlerinden itibaren cumhuriyet savcısı ve jandarma nezaretinde otelde yaptığı incelemeyi tamamladı.

Heyetin incelemeye ilişkin hazırlayacağı rapor, soruşturma dosyasına eklenecek.

Uludağ'daki bir otelde 27 Mart'ta yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü.

Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta, dumandan etkilenmiş, otelden bilinci kapalı çıkarılan Yahya Usta ve oğlu Berkin müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

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