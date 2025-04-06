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Uludağ’ın eteklerindeki baraka yandı haberi

BURSA (AA) - Uludağ'ın eteklerinde yanan baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.Fidyekızık Mahallesi'nde orman içerisinde bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, Orman Bölge Müd...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Uludağ’ın eteklerindeki baraka yandı haberi

Uludağ'ın eteklerinde yanan baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fidyekızık Mahallesi'nde orman içerisinde bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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