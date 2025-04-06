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Uludağ’ın eteklerindeki baraka yandı haberi

BURSA (AA) - Uludağ'ın eteklerinde yanan baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.Fidyekızık Mahallesi'nde orman içerisinde bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, Orman Bölge Müd...