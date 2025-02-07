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Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, Edirne’de başladı. haberi
Çanakkale’de tarımsal zararlılarla mücadele yöntemleri anlatıldı haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
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Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, Edirne’de başladı. haberi

EDİRNE (AA) - Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.Türkiye Yüzme Federasyonunun organize ettiği şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Güney Kıbrıs ve Rusya'dan 520 sporcu katılıyor.Ş...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, Edirne’de başladı. haberi

Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun organize ettiği şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Güney Kıbrıs ve Rusya'dan 520 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde sabah seansında 1500 metre serbest kategorisinde yarışlar yapıldı.

Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Şampiyonanın 3 gün süreceğini belirten Dinç, “Güzel katılım var. 38'i yurt dışından olmak üzere 520 sporcu yarışlarda yüzecek. Şampiyonada akşam ve sabah seanslarında müsabakalar yapılacak. Edirne her yıl büyük yüzme etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu organizasyonlar kent turizmine ve ekonomisine katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Şampiyona pazar günü yapılacak final yarışlarının ardından sona erecek.

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