Ümraniye 10. Hamsi ve Kültür Festivali’nde 10 ton hamsi ikram edildi haberi

Ümraniye'de düzenlenen 10. Hamsi ve Kültür Festivali'nde 10 ton hamsi ekmek arasında vatandaşlara ikram edildi.

Ümraniye Belediyesi ve Rizeliler Derneğinin ev sahipliğinde Santral Meydanı'nda düzenlenen festivale, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Rizeliler Derneği Başkanı Necmettin Birinci ile vatandaşlar katıldı.

Kemal Memişoğlu, Safa Koçoğlu, Vali Gül ve Abdullah Özdemir'in vatandaşlara hamsi ikram ettiği festivalde, mehteran ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Festivalde yerel sanatçılar da sahne alırken Sağlık Bakanı Memişoğlu, vatandaşlarla horon oynadı.

Burada konuşan Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini kaydederek, “Zaman zaman bir şeyi vesile ederek bir araya gelebilmek çok kıymetli. Bizim en önemli sermayemiz aramızdaki bu muhabbetin daim olması.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın selamlarını getirdiğini belirterek, etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bakanlık olarak kültürleri yaşatacak projeler ürettiklerini ifade eden Koçoğlu, vatandaşlardan çocuklarını Bakanlığın spor tesislerine yönlendirmelerini istedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, festival için Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'a teşekkür ederek, “Aslında, ülkemizin özetini Ümraniye ilçemizde yaşıyoruz. Gönül coğrafyamızın tüm mensuplarının yaşadığı ilçemiz Ümraniye. Rize'miz doğasıyla kültürüyle hepimizin gönlüne taht kuran bir memleket, Türkiye'mizin de çimentosunun sigortasıdır, en önemlisi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketidir.” ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım da düzenlenen festivallerin kıymetli olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin sıklıkla devam edeceğini kaydetti.

Festivalde mangalda pişirilen 10 ton hamsinin yanı sıra Rize'ye özgü hamsili pilav, karalahana çorbası ve sarması gibi yöresel lezzetler de vatandaşlara ikram edildi.