SON DAKİKA
Ümraniye 10. Hamsi ve Kültür Festivali’nde 10 ton hamsi ikram edildi haberi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu: haberi
Kartepe’de hafta sonu yoğunluğu yaşandı haberi
Balıkesir’de “Geleneksel Seyit Onbaşı Deve Güreşleri” yapıldı haberi
İstanbul’da köprüde arıza yapan aracı polis memurunun itmesi güvenlik kamerasında haberi
Esenyurt’ta erkek cesedi bulundu haberi
Ataşehir’deki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında haberi
Yeniden Refah Partili Kılıç, partisinin Çorlu 3. Olağan Kongresi’ne katıldı: haberi
Pendik’te boşandığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı haberi
Marmara Denizi’ndeki müsilajın azaltılması için ileri biyolojik arıtma tavsiyesi haberi
Ümraniye 10. Hamsi ve Kültür Festivali’nde 10 ton hamsi ikram edildi haberi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu: haberi
Kartepe’de hafta sonu yoğunluğu yaşandı haberi
Balıkesir’de “Geleneksel Seyit Onbaşı Deve Güreşleri” yapıldı haberi
İstanbul’da köprüde arıza yapan aracı polis memurunun itmesi güvenlik kamerasında haberi
Esenyurt’ta erkek cesedi bulundu haberi
Ataşehir’deki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında haberi
Yeniden Refah Partili Kılıç, partisinin Çorlu 3. Olağan Kongresi’ne katıldı: haberi
Pendik’te boşandığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı haberi
Marmara Denizi’ndeki müsilajın azaltılması için ileri biyolojik arıtma tavsiyesi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Ümraniye 10. Hamsi ve Kültür Festivali’nde 10 ton hamsi ikram edildi haberi

Ümraniye 10. Hamsi ve Kültür Festivali’nde 10 ton hamsi ikram edildi haberi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de düzenlenen 10. Hamsi ve Kültür Festivali'nde 10 ton hamsi ekmek arasında vatandaşlara ikram edildi.Ümraniye Belediyesi ve Rizeliler Derneğinin ev sahipliğinde Santral Meydanı'nda düzenlenen festivale, Sağlık Bakanı ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ümraniye 10. Hamsi ve Kültür Festivali’nde 10 ton hamsi ikram edildi haberi

Ümraniye'de düzenlenen 10. Hamsi ve Kültür Festivali'nde 10 ton hamsi ekmek arasında vatandaşlara ikram edildi.

Ümraniye Belediyesi ve Rizeliler Derneğinin ev sahipliğinde Santral Meydanı'nda düzenlenen festivale, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Rizeliler Derneği Başkanı Necmettin Birinci ile vatandaşlar katıldı.

Kemal Memişoğlu, Safa Koçoğlu, Vali Gül ve Abdullah Özdemir'in vatandaşlara hamsi ikram ettiği festivalde, mehteran ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Festivalde yerel sanatçılar da sahne alırken Sağlık Bakanı Memişoğlu, vatandaşlarla horon oynadı.

Burada konuşan Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini kaydederek, “Zaman zaman bir şeyi vesile ederek bir araya gelebilmek çok kıymetli. Bizim en önemli sermayemiz aramızdaki bu muhabbetin daim olması.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın selamlarını getirdiğini belirterek, etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bakanlık olarak kültürleri yaşatacak projeler ürettiklerini ifade eden Koçoğlu, vatandaşlardan çocuklarını Bakanlığın spor tesislerine yönlendirmelerini istedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, festival için Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'a teşekkür ederek, “Aslında, ülkemizin özetini Ümraniye ilçemizde yaşıyoruz. Gönül coğrafyamızın tüm mensuplarının yaşadığı ilçemiz Ümraniye. Rize'miz doğasıyla kültürüyle hepimizin gönlüne taht kuran bir memleket, Türkiye'mizin de çimentosunun sigortasıdır, en önemlisi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketidir.” ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım da düzenlenen festivallerin kıymetli olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin sıklıkla devam edeceğini kaydetti.

Festivalde mangalda pişirilen 10 ton hamsinin yanı sıra Rize'ye özgü hamsili pilav, karalahana çorbası ve sarması gibi yöresel lezzetler de vatandaşlara ikram edildi.

Bakan
Başkanı
Festival
Ümraniye
Vatandaşlar

İlgili Haberler

Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı haberi
Yerel
16 Şubat 2025, 12:24

Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı haberi

Tekirdağ’da ilkbahar şap aşılama programı başladı haberi
Yerel
16 Şubat 2025, 12:10

Tekirdağ’da ilkbahar şap aşılama programı başladı haberi

İğneada açıklarındaki hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü haberi
Yerel
16 Şubat 2025, 12:00

İğneada açıklarındaki hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü haberi

Bursa’nın engelli ve sahipsiz kedileri 18 yıldır “villa”da yaşıyor haberi
Yerel
16 Şubat 2025, 11:40

Bursa’nın engelli ve sahipsiz kedileri 18 yıldır “villa”da yaşıyor haberi

Zeytinburnu’nda sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Yerel
16 Şubat 2025, 11:10

Zeytinburnu’nda sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi

Beyoğlu’nda uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı haberi
Yerel
16 Şubat 2025, 11:10

Beyoğlu’nda uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı haberi

Edirne’de farklı ekim metotlarıyla ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı test ediliyor haberi Edirne’de farklı ekim metotlarıyla ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı test ediliyor haberi Edirne Valisi Sezer, Batı Trakya’da ziyaretlerde bulundu haberi Edirne Valisi Sezer, Batı Trakya’da ziyaretlerde bulundu haberi