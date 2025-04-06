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Ümraniye’de İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi haberi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi'nden Ümraniye istikametine seyir halindeki 34 HO 2874 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün arka kısmından duman...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ümraniye’de İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi haberi

Ümraniye'de İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesi'nden Ümraniye istikametine seyir halindeki 34 HO 2874 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün arka kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden yolcuların uyarması üzerine sürücü, otobüsü durdurarak içeridekileri indirdi.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı, oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi.

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