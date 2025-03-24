Ümraniye’de kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı yakalandı haberi

Ümraniye'de kuyumcudan altın bileklik çaldığı belirlenen şüpheli, kaldığı otelde gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 20 Şubat'ta Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi'ndeki kuyumcudan, müşteri gibi davranan bir kişinin 100 bin lira değerinde altın bilekliği çalmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, zanlı G.K'yi (31), Ümraniye'de kaldığı otelde gözaltına aldı.

Sorgulamasında 2 suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.