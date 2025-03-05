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Üretici kadınlardan Edirne Valisi Sezer’e ziyaret haberi

EDİRNE (AA) - Kurtbey Kadın Kooperatifi üyeleri Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette kooperatifin yeni üretim binası ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Vali Sezer, Kurtbey köy...