Üretici kadınlardan Edirne Valisi Sezer’e ziyaret haberi

Kurtbey Kadın Kooperatifi üyeleri Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette kooperatifin yeni üretim binası ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Vali Sezer, Kurtbey köyünde atıl durumdaki bir binanın yenilenerek modern bir gıda işletme tesisine dönüştürüldüğünü belirtti.
Sezer, Uzunköprü Kadın Eli Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen Kurtbeyli girişimci kadınların, tesiste geleneksel lezzetleri geleceğe aktaracağını kaydetti.
Tesiste, mayka tatlısı, pancar pekmezi, reçel ve geleneksel lezzetlerin üretimi yapılacak.
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