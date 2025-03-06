Usta öğretici anne ve kızı, Balkan mirası Karacakılavuz dokumasını kadınlara öğretiyor haberi

MESUT KARADUMAN – Tekirdağ'da yaşayan usta öğreticiler Hatice Çınar ve kızı Yasemin Çınar, kentin coğrafi işaretli Karacakılavuz dokumasını kadınlara öğreterek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Hatice Çınar, 15 yaşında annesinden öğrendiği dokumada zamanla kendini geliştirdi. Evlerindeki tezgahta uzun yıllar dokuma yapan Çınar, daha sonra usta öğretici olmaya karar verdi.

Halk Eğitimi Merkezinden 2003'te usta öğreticilik belgesi alan Çınar, merkeze kursa gelen kadınlara Karacakılavuz dokumasını öğretmeye başladı.

Yasemin Çınar da annesinin usta öğretici olmasının ardından kendisi de eğitmen olmak istedi.

Halk Eğitimi Merkezinde eğitimlerin ardından 2006'da annesi gibi usta öğretici, 2011'de de Kültür ve Turizm Bakanlığı dokuma sanatçısı oldu.

Anne Hatice Çınar ve kızı Yasemin Çınar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yüzlerce kişiye eğitim verdi.

Kursiyerler tarafından yapılan coğrafi işaretli Karacakılavuz dokumaları, şehir dışından gelen protokol üyelerine hediye edilirken, zaman zaman da fuarlarda sergileniyor.

Hatice Çınar, AA muhabirine, Karacakılavuz dokumasının Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Bulgaristan'dan gelenlerin kente getirdiği bir kültür olduğunu söyledi.

Karacakılavuz dokumasının kentin önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Çınar, “Bu dokumayı annemden, anneannemden, büyükannemden öğrendim. 22 yıldır usta öğreticilik yapıyorum, kızım da öğrendi. O da usta öğretici oldu. Onunla ve arkadaşlarımızla beraber bu işi yapıyoruz.” dedi.

Çınar, Karacakılavuz dokumasının gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir değer olduğunu dile getirdi.

Kentin kültürel simgesi dokumanın 2019'da coğrafi işaret tescili aldığını belirten Çınar, “Coğrafi işaret alındıktan sonra bu ürünlere talep daha fazla oldu. Daha güzel yerlere ulaştık. Bu dokumayı kurslarda gelecek kuşaklara aktarmaya devam ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yasemin Çınar da Karacakılavuz dokumasıyla doğduğu evde tanıştığını söyledi.

Annesinden öğrendiği dokumacılıkta 2006'da eğitimci olduğunu hatırlatan Çınar, şunları kaydetti:

“Usta öğretici olduktan 5 yıl sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı dokuma sanatçısı oldum. 2006'dan bu yana kurslarda eğitim vermeye devam ediyorum. Bu işi annemin teknik bilgisi ve donanımıyla birleştirerek daha yeni ürünler üretmeye başladık. Karacakılavuz dokuması Balkanlardan gelen dimi dokuma ve cicim dokuma tekniğinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Coğrafi işaretli ürünü üreten kurslarda eğitim vermekteyiz. Tabii ki ürünlerin coğrafi işaret alması çok önemli bir etki yarattığı gibi Karacakılavuz dokumasının da coğrafi işareti almış olması işimize daha da çok önem verilmesine ve ürünlerin daha çok talep görmesini sağladı.”

Kursiyer Fatma Ayvalıdere ise usta öğreticilerin desteğiyle kısa sürede dokumayı öğrendiklerini söyledi.

Kentin önemli değerlerinden olan dokumaları üretmenin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Ayvalıdere, “Dokuma öğrendikten sonra burası bana terapi gibi geliyor. Hem öğrendiğim işi yapıyorum hem torunlarıma katkıda bulunuyorum. Torunlarıma hediye olarak güzel ürünler bırakmak istiyorum.” diye konuştu.