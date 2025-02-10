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Kırklareli Valisi Turan, inceleme ve ziyaretlerde bulundu haberi
Sompo Sigorta’dan “Sompo Puanım” uygulaması haberi
Sandıklardan çıkan “Derbent dokuması” İznikli kadınların ellerinde yeniden hayat buldu haberi
Küçükçekmece Gölü oksijensizlik alarmı veriyor haberi
Görme engelli milli golbol sporcusu Barış Tosun’un hedefi olimpiyatlara katılmak haberi
Karavanke Tüneli 2026’nın ilk çeyreğinde trafiğe açılacak haberi
Çanakkale’de 240 litre sahte içki ele geçirildi haberi
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Uzmanından doğru ayakkabı seçimine ilişkin uyarılar haberi

BURSA (AA) - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, doğru ayakkabı seçimine ilişkin uyarılarda bulundu.Nar, yaptığı yazılı açıklamada yanlış ayakkabı seçiminin insan sağlığı üzerinde yol açabileceği sorunlara değinerek, doğru ayakkabı se...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Uzmanından doğru ayakkabı seçimine ilişkin uyarılar haberi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, doğru ayakkabı seçimine ilişkin uyarılarda bulundu.

Nar, yaptığı yazılı açıklamada yanlış ayakkabı seçiminin insan sağlığı üzerinde yol açabileceği sorunlara değinerek, doğru ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara anlattı.

Yanlış ayakkabı kullanımının ayak sağlığı başta olmak üzere bel, diz ve kalça gibi eklemlerde de ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Nar, şunları kaydetti:

“Ayakkabı seçiminde estetikten önce sağlık ön planda tutulmalıdır. Ayak yapısına uygun olmayan ayakkabıların uzun vadede ortopedik sorunlara yol açabilir. Ayak yapınızı bilmeden yaptığınız seçimler, zamanla ayak ağrılarına, duruş bozukluklarına ve eklem rahatsızlıklarına neden olabilir. Günlük kullanım, spor, iş hayatı ya da özel davetler gibi farklı alanlarda farklı ayakkabılar tercih edilmelidir. Özellikle spor ayakkabılarında yapılan aktiviteye uygun bir seçim olması gerekir. Koşu için destek sağlayan taban yapısı önemliyken, yürüyüş için darbe emici özellikler tercih edilmelidir. Yanlış ayakkabı kullanımı, ayak ve bilek yaralanmalarına zemin hazırlayabilir. Tercihlerimizi yaparken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.”

Nar, ayakkabıda doğru numara seçiminin ve malzeme kalitesinin de önemine değinerek, ayakların ayakkabı içinde rahat edebileceği ve nefes alabilen modellerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayakkabı

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