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Yeşilayın “Göçmen Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici Modeli Geliştirilmesi” Projesi tanıtıldı haberi
Üsküdar’da istinat duvarı çöktü haberi
Vakıf Leasing, Bank ABC ile 50 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı haberi
Akademisyenler kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılacak yerli feromon üretti haberi
Şişli’de apart otele silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı haberi
Çalışan kadınlar kurdukları “Tekirdağ Veteranlar” ile hentbola döndü haberi
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Vakıf Leasing, Bank ABC ile 50 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı haberi

- Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetci: - "Vakıf Leasing olarak bundan sonraki süreçte de yenilikçi finansman çözümlerimizle işletmelerin büyüme hedeflerine katkı sunmaya devam ederken, leasing sektörünün gelişimine rehberlik etmeyi de sürdüreceğiz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Vakıf Leasing, Bank ABC ile 50 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı haberi

Vakıf Leasing, İngiltere merkezli ABC International Bank Plc ile 50 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Leasing, sağlanan finansmanı firmaların makine, ekipman ve teknoloji alımlarını desteklemek için kullanacak. Bu kapsamda, işletmelerin yatırım süreçlerini kolaylaştırarak ekonomik kalkınmaya katkı sunmayı hedefleyen şirket, finansman modeliyle büyük ölçekli ve yüksek maliyetli yatırımları uzun vadeli ödeme planlarıyla gerçekleştirme imkanı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetci, leasing finansmanını, firmalarının uluslararası ticaretini kolaylaştırmak ve ekonomilerinin rekabet gücünü artırmak için etkin bir araç olarak gördükleirni belirtti.

Bank ABC ile hayata geçirdikleri kredi anlaşması sayesinde, müşterilerine uygun koşullarla finansman desteği sunacaklarını ifade eden Özetçi, böylece yatırım süreçlerinin daha sağlam bir temele oturtulmasında yardımcı olacaklarını aktardı.

Özetçi, şunları kaydetti:

“Özellikle sanayi, teknoloji ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ekipman alımlarını leasing modeliyle destekleyerek, sermaye yapılarını güçlendirmelerine katkıda bulunacağız. Bu kredi anlaşması, aynı zamanda finansman çözümlerinde çeşitliliği teşvik etmesi ve sektörde öncü rol üstlenen bir iş birliği niteliği taşıması bakımından da son derece önemli. Vakıf Leasing olarak bundan sonraki süreçte de yenilikçi finansman çözümlerimizle işletmelerin büyüme hedeflerine katkı sunmaya devam ederken, leasing sektörünün gelişimine rehberlik etmeyi de sürdüreceğiz.”

Finansman
Leasing

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