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Van’da Sağanak ve Kar Etkisini Sürdürüyor

Van'da dünden bu yana etkili olan sağanak ve kar hayatı olumsuz etkiledi. Özellik su birikintileri ulaşımın aksamına sebebiyet verdi.

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Kent merkezinde devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, su birikintisinin olduğu yollarda çalışma yürüttü.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında korunmaya çalıştı.
Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi’nde de kar etkili oldu. Beyaza bürünen bölgede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.
Polis ekipleri bazı noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Van

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