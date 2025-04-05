“Vatan şairi” Namık Kemal Evi’nde bayram tatili hareketliliği haberi

Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ'a gelen yerli ve yabancı turistler, “Vatan şairi” Namık Kemal'in evinde yoğunluk oluşturdu.

Başta İstanbul olmak üzere yakın illerden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, kent merkezindeki müzeleri gezdi.

Türk Edebiyatı'nın “Vatan şairi” Namık Kemal'in eserleri ile vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eşyaların sergilendiği Namık Kemal Evi de bayram tatilinde kente gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler evi gezerek, Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt'tan bilgi alıyor.

Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt, AA muhabirine, bayram tatili için kente gelenlerin Namık Kemal evine uğramadan gitmediklerini söyledi.

Bayram dolayısıyla ziyaretçilerin sayısının arttığını ifade eden Kurt, “Misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Farklı kentlerden en çok İstanbul'dan gelenler oluyor. Bizde hem kent hakkında hem de Namık Kemal hakkında ziyaretçileri bilgilendiriyoruz. Evi ziyaret eden herkes buradan güzel bir şekilde ayrılıyor.” dedi.

Namık Kemal Evi'ni gezen Nevzat Yılmaz da İstanbul'dan ailesiyle Tekirdağ'a geldiğini dile getirdi.

Tekirdağ'daki müzeleri de ziyaret ettiğini belirten Yılmaz, kentin denizinin, tarihi yapılarını gezmenin keyif verici olduğunu belirtti.