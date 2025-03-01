“Vefa Sultan” dizisi ramazan ayında TRT ekranlarında olacak haberi

ÜMİT AKSOY – TRT'nin ramazan ayı boyunca ekrana gelecek yeni dizisi “Vefa Sultan”ın çekimleri sona erdi.

İstanbul'un “manevi sultanları”ndan olarak kabul edilen Muslihuddin Mustafa'nın (Vefa Sultan) hikayesinin anlatılacağı dizi, ramazan ayı boyunca her akşam TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Senaryosunu Ozan Bodur'un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Gürsel Ateş ve Ahmet Toklu'nun üstlendiği “Vefa Sultan”, yalnızca bir şehrin değil gönüllerin de fethedilişini konu alıyor.

– “Bu yol hikayesinde, yolda olmak benim için çok güzeldi ve bu süreç bana çok şey kattı”

Dizide “Vefa Sultan” karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin “maneviyatı çok yüksek bir iş” olduğunu ifade ederek, bu durumun kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Vefa Sultan'ı oynadığı için son derece huzurlu olduğunu dile getiren Şaşmaz, “Vefa Sultan Hazretleri'ni yolda tanıdım ve her şeyi yolda öğrendim. Bu yol hikayesinde, yolda olmak benim için çok güzeldi ve bu süreç bana çok şey kattı. Çekimler boyunca, arkada kalmaya çalıştım. Vefa Sultan sahneye çıktı ve her şeyi o yaptı. Vefa Sultan karakterini uzaktan izlediğimde bana çok şey kattığını söyleyebilirim.” dedi.

Şaşmaz, rolüne çok kısa bir sürede hazırlandığını belirterek, “Sete çok hızlı bir şekilde çıktık ama zaten olması gerekende buydu. Vefa Sultan'ı olduğu haliyle en başında tanısaydım bu karakteri oynayamazdım. Dizide ilk bölümlerde izleyeceğimiz Ser Müderris Mustafa, Vefa Sultan'dan çok başka insan. Vefa Sultan, hak yolunda yürüyüp, hakkı öğrenerek sınavlardan geçtiğinde ben de karakterime tam olarak bürünebildim.” ifadelerini kullandı.

“Vefa Sultan” dizisinin benzeri yapımlardan son derece farklı bir içeriğe sahip olduğunu aktaran Şaşmaz, şunları kaydetti:

“Daha önceki yapımlar önemli zatların kıymetli hikayelerini anlattı. Vefa Sultan ile seyircimizi çok farklı bir yol hikayesi karşılayacak. Muslihuddin Mustafa, Ser Müderrisken dervişliğe soyunuyor ve daha sonra onun bu hikayesini görmeye başlıyoruz. Dervişlik yolunda önce dervişliğin ne olduğunu, ardından da şeyhlik yolundaki hikayeye şahitlik ediyoruz. Dizimiz her gün izlenmesi ve kaçırılmaması gereken bir anlam taşıyor. İzleyicilerimizden bu güzel yolculukta bizimle olmalarını istiyoruz.”

– “Vefa Sultan gibi gerçek bir karakterin eşine hayat vermek oldukça zordu”

Dizide “Belinay” karakterine hayat veren Merve Üçer ise çekimlerin çok güzel ve keyifli geçtiğini belirterek, kısa bir zaman diliminde projeyi tamamlamak için yoğun bir tempoda çalıştıklarını anlattı.

Projenin bir ekip işi olduğunun altını çizen Üçer, “Dizide Vefa Sultan'ın eşini canlandırıyorum ve bu benim için çok büyük bir sorumluluğu ifade ediyor. Oyuncu olarak hayali bir karakteri canlandırmak daha kolay. Vefa Sultan gibi gerçek bir karakterin eşine hayat vermek ise oldukça zordu.” diye konuştu.

Üçer, oynadığı rolünü kendisi için hem keyifli hem de zor bir tecrübe olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Belinay karakteriyle ilgili elimizde kayıtlı bir bilgi yoktu. Onu sadece senaristimizin kaleminden dökülenlerle işlemeye çalıştım. Haddimi aşmaktan çok korktum. Belinay, hem tarihsel olarak gerçek bir karakter hem de Vefa Sultan gibi kalp gözüyle gören bir gönül adamının eşi. Vefa Sultan, aslında bir yol hikayesi ve Belinay da Vefa Sultan'ın bu serüvende yol göstericisi ve arkadaşı oluyor. Her iki karakter de birlikte yol alıyor. Belinay, Vefa Sultan'la beraber aşkı tadıyor ve belki de hiç bilmediği bir duyguyu onunla öğreniyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. İnşallah güzel bir Belinay ortaya çıkmıştır.”

Ramazan ayının maneviyatla dolu bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Üçer, “Ramazana bütün manevi duyguların işlendiği bir projeyle giriyoruz. Bu güzel projenin bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok şükür böyle bir proje bana nasip oldu. Seyircilerimiz 30 gün boyunca evlerinde bizi misafir edecekler. Ramazan, inşallah herkes için bereketiyle gelir. Çok güzel bir projeyle izleyicilerimizin karşısında olacağız. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum.” dedi.

Tarihi dokusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkati çeken dizide İsmail Ege Şaşmaz ve Merve Üçer'in yanı sıra Alper Türedi, Mert Karabulut, Ömer Turan, Derda Yasir Yenal, Dursun Ali Erzincanlı, İlker Okumuş, Mücahit Koçak, Levent Sülün, Cemal Gönen, Suat Sungur, Ali Buhara Mete, Ayşen İnci, Turana Hüseynli, Safa Tabur, Latif Akgedik, Erkan Meriç, Murat Yeşil, Mehmet Emin Kadıhan, Ferhan Vural, Merve Peker Akay, Musab Doğan, Burçin Yıldırım, Emre Özcan, Mustafa Halezeroğlu, Asır Gündoğdu, İsmail Volkan Ceylan, Muhammet Vefa Ünal, Nadir Ersoy, Tuğrul Kızıldemir, Merve Nur Bengi, Erman Cihan, Kenan Yılmazer, Kerem Buğra Baksoy, Eda Şahin, Seda Yanak, Ercan Ertan, Merih Geylan, Fırat Çöloğlu Alper Düzen ve Turgay Tanülkü de yer alıyor.