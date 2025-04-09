Vodafone FLEX, teknoloji markası Anker ürünlerini satışa sundu haberi

Vodafone FLEX, teknoloji markası Anker'i portföyüne kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone FLEX'in yeni iş ortaklığıyla Anker'in çeşitli teknolojik ürünleri satışa sunuldu.

Yeni işbirliğiyle, şarj cihazlarından ses teknolojilerine, akıllı aksesuar çözümlerinden taşınabilir güç kaynaklarına kadar geniş bir ürün yelpazesine, Vodafone mağazaları ve Yanımda uygulamasından ulaşmak mümkün olacak.

Vodafone FLEX müşterileri, kredi kartı gerekmeden faturalarına ek 12 ayda ödeme imkanıyla Anker ürünlerine sahip olabilecek. Müşteriler, faturaya ek ödeme seçeneğinin yanı sıra Vodafone mağazalarında geçerli 36 aya varan alışveriş kredisi ile birbirinden çeşitli Anker ürünlerini satın alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone FLEX çatısı altında en yeni dijital teknolojileri dünyayla aynı anda ve en uygun tekliflerle müşterilerinin kullanımına sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Şahin, “Bu doğrultuda, tanınmış teknoloji markalarından Anker'i Vodafone FLEX portföyümüze katmanın heyecanını yaşıyoruz. Müşterilerimiz, Anker'in son teknoloji ürünlerine Vodafone FLEX avantajlarıyla sahip olabiliyor. Anker'in inovatif teknolojilerini Vodafone'un güçlü perakende ve dijital satış kanallarıyla birleştiren bu işbirliğiyle, müşterilerimize erişilebilir ve güvenli alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anker Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur da kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran yenilikçi teknolojileri sunma misyonları doğrultusunda, erişim kanallarını sürekli genişletmeye devam ettiklerini vurguladı.

Bodur, “Vodafone FLEX işbirliği, Anker ürünlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmamız için önemli bir adım. Kullanıcılarımız artık en son teknolojiye sahip şarj cihazları, ses ürünleri ve akıllı aksesuarlarımızı Vodafone'un güçlü perakende ve dijital satış kanalları üzerinden kolayca edinebilecek. Bu işbirliğiyle, inovatif ürünlerimizi daha fazla tüketiciyle buluşturarak, günlük yaşamlarında kesintisiz ve güçlü bir deneyim sunmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.