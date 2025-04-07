Vodafone Grubu, çevre konusundaki performansıyla CDP’nin A listesinde yer aldı haberi

Vodafone Grubu, çevre konusunda sergilediği performans dolayısıyla global çevre kuruluşu Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) A listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un listede yer almasında, emisyonların durdurulması, iklim risklerinin azaltılması ve düşük karbon ekonomisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları etkili oldu.

Vodafone Türkiye, net sıfır emisyon hedefiyle hem kendi operasyonlarında iklim krizinin etkilerini en aza indirmeyi, hem de dijital altyapısı ve nesnelerin interneti (IoT) çözümleriyle müşterilerinin karbon ayak izini azaltmasına destek olmayı amaçlıyor.

2023-2024 mali yılında, şirketin sera gazı emisyonları bir önceki yıla paralel seyrederek 15 bin 95 ton karbondioksit (CO2) düzeyinde, toplam enerji tüketimi ise 701,54 gigavat saat (GWh) olarak gerçekleşti. Baz istasyonlarının enerji yoğunluğu, baz yıl olan 2020'ye kıyasla yüzde 59,87 oranında azaltılarak 0,12 GWh/petabayt seviyesine düşürüldü.

Vodafone tesislerinde üretilen 1,19 GWh yenilenebilir elektrikle bir önceki yıla göre üretim kapasitesi yüzde 9,17 artırıldı. Şirket, IoT hizmetleriyle, bir önceki yıla oranla artış yakalayarak, müşterilerinin 527 bin 107 ton karbon emisyonunu engellemesine katkı sağladı.

Şirket, faaliyetleri sonucu oluşan 1492 ton e-atığı geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerine dahil ederken, 24 ton atığın yeniden kullanımını sağladı. Toplam 1516 ton e-atığın yüzde 98'i döngüsel ekonomiye ikincil ham madde olarak kazandırıldı. “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle 22 tondan fazla e-atığın geri dönüşümü sağlandı.

– 130 ülkeden 24 binden fazla şirket yanıt verdi

Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullandıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık ediyor.

CDP'nin her yıl kamuoyuyla paylaştığı açıklama ve puanlamalar, iş dünyasının çevre konusundaki şeffaflığını yansıtan ciddi bir standart olarak kabul ediliyor ve CDP puanları, yatırım ve satın alma kararlarının verilmesinde önemli rol oynuyor.

2024'te, tüm küresel kurumsal finansal varlıkların dörtte birine eşit olan 700'den fazla yatırımcı, şirketlerden CDP'nin platformu aracılığıyla çevresel etkiler, riskler ve fırsatlar hakkında veri açıklamasını talep etti. 130 ülkeden 24 binden fazla şirket bu talebe yanıt verdi.

CDP, söz konusu şirketleri değerlendirirken detaylı ve bağımsız bir metodolojiden yararlanıyor. A'dan D'ye kadar yapılan puanlamada, şirket açıklamasının kapsamı, şirketin farkındalık düzeyi ve çevresel riskleri yönetme becerisinin yanı sıra anlamlı hedefler koymak gibi çevresel liderlikle çağrıştırılabilecek uygulamalara imza atmış olması da dikkate alınıyor. Açıklama yapmayan ya da yetersiz bilgi sunan şirketlere F veriliyor.

CDP, 2024'te, talep edilen bilgilerin ayrıntı düzeyini artırmak ve ilgili çerçeveler ve standartlarla uyumunu güçlendirmek için anketini düzenledi. Ayrıca, tüm sektörlerde çevresel performans çıtasını yükseltmek için yeni “temel kriterler” getirdi. Buna göre, kuruluşlar artık “A” listesine girebilmek için açıklamanın tüm bölümlerinde yüzde 80 puan almak durumunda.

– “Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone'un bir kez daha CDP A listesine dahil edilmesinin, gruplarının iklim değişikliğiyle mücadelede ne kadar etkili bir strateji izlediğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Süel, doğanın korunduğu, net sıfır emisyonun olduğu bir gelecek için şirketler olarak neler yaptıklarını paylaşmalarının önem taşıdığını aktardı.

Bu nedenle, CDP A listesinde yer almanın sadece bir puan olmanın ötesinde bir anlamı taşıdığını vurgulayan Süel, “Türkiye'de yaptığımız çalışmalar da listede yer alınmasında etkili oldu. Herkes için dijital bir gelecek inşa etme vizyonumuz doğrultusunda, dijital dönüşüm projelerimizle işletmelerin verimliliklerini artırıyor, ülkemizin dijital altyapısına katkı sağlarken toplumun tüm kesimlerinin bu gelişimden faydalanabilmesi için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Süel, çevresel, sosyal ve yönetişim konularına önem verdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

“Özellikle net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Vodafone Türkiye olarak geçtiğimiz mali yılda Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımız baz yılımız olan 2020'ye göre yüzde 94,59 oranında azalırken, Kapsam 3 emisyonlarımızda yüzde 72,9 oranında düşüş yaşandı. Kalan emisyonlarımızın azaltımı için enerji tüketimimizi düşürmeye, enerjiyi daha verimli kullanmaya, yeni teknolojilere ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya odaklanıyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”