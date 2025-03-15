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“Ahi Esnaf Beratı”yla onurlandırılan kunduracı, baba mesleğini yarım asrı aşkındır sürdürüyor haberi
Sakarya’da köylüler olası orman yangınlarına karşı bilinçlendiriliyor haberi
Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftarda buluştu haberi
KAMADER’den amatör balıkçılara iç sularda av yasağı uyarısı haberi
Sakarya’da doku ve organ fotoğraflarından oluşan sergi açıldı haberi
Edirne’de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında haberi
Çanakkale’de “Şehitlere Saygı Mitingi” düzenledi haberi
Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, İstanbul’un ve Ayasofya’nın tarihine ışık tutuyor haberi
Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel’in hedefi milli takım haberi
Çanakkale’deki kavgaya karışan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı haberi
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Yalova’da “Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun” imza kampanyası başlatıldı haberi

YALOVA (AA) - Memur-Sen Yalova Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.Memur-Sen Yalova İl Temsilcisi Halil İbrahim Özer, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanyaya ilişkin basın a...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da “Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun” imza kampanyası başlatıldı haberi

Memur-Sen Yalova Temsilciliği, “Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun” imza kampanyası başlattı.

Memur-Sen Yalova İl Temsilcisi Halil İbrahim Özer, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanyaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Geleceği inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olunması gerektiğini vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

“Ne yazık ki aile yapımız bu günlerde, küresel sapkın ideolojilerin büyük tehdidi altındadır. Aile yapımızı hedefleyen uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta, sosyal medya, moda, dizi ve film sektörleri üzerinden aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürütmektedir. Bazı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de, bu sapkınlıkları çıkarları doğrultusunda pazarlayarak lobilere destek olmaktadırlar. Bunların yanı sıra işsizlik, şiddet, bağımlılık gibi toplumsal sıkıntılar da ailemizi tehdit eden diğer unsurlardandır.”

Bazı televizyon kanallarının gündüz kuşaklarındaki programları da eleştiren Özer, aile yapısını tehdit eden, genel ahlak yapısına kasteden bu programların reyting uğruna insan onurunu ve haysiyetini hiçe saydığını bildirdi.

Özer, Memur-Sen olarak aileyi korumak ve başörtüsü özgürlüğünün güvence altına alınması için imza kampanyası da başlattıklarını hatırlatarak, 1 Mayıs'a kadar belirli aralıklarla kuracakları standa vatandaşın gelerek destek vermesini istedi.

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